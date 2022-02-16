Hull City, 3 hafta sonra puan aldı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'te deplasmanda Sheffield United ile golsüz berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hull City, 3 hafta sonra puan aldı
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16 Şubat 2022 00:43
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, teknik direktörlüğünü Şota Arveladze'nin yaptığı Hull City, deplasmanda Sheffield United ile karşılaştı.

İngiltere Championship'in 32. haftasında oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu maç öncesi ligde oynadığı 3 maçta da mağlup olan Hull City 33, Sheffield United ise 47 puana yükseldi.

Hull City, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Queens Park Rangers ile karşılaşacak. Sheffield united ise Swansea ile kendi sahasında kozlarını paylaşacak.

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