Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, teknik direktörlüğünü Şota Arveladze'nin yaptığı Hull City, deplasmanda Sheffield United ile karşılaştı.



İngiltere Championship'in 32. haftasında oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.



Bu maç öncesi ligde oynadığı 3 maçta da mağlup olan Hull City 33, Sheffield United ise 47 puana yükseldi.



Hull City, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Queens Park Rangers ile karşılaşacak. Sheffield united ise Swansea ile kendi sahasında kozlarını paylaşacak.





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