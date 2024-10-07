Haber Tarihi: 07 Ekim 2024 17:37 - Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024 17:37

HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuç tarihi merak ediliyor. Sonuç tarihini öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM takvimini merak ediliyor. Peki, HMGS sonuçları açıklandı mı? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024
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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ile adaletin zamanında tecellisi yolunda görev alacak hakim, savcı ve avukatlarımızın meslek öncesinde yeterlilikleri ölçülecek. Peki, HMGS sonuçları açıklandı mı? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

HMGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

29 Eylül 2024 tarihinde, ilk kez yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ile hukuk mesleklerine girişte yetkinliğin artırılmasını hedefleniyor. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçlarının 15 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

70 PUAN ALAN BAŞARILI SAYILACAK

Sınav tarihi itibarıyla anılan bölümlerden mezun olanlar bu sınavlara başvurabilecek.

ÖSYM tarafından yapılacak sınavlar, test şeklinde çoktan seçmeli en az 100 sorudan oluşacak.

100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.


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