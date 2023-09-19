Haber Tarihi: 19 Eylül 2023 11:41 - Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 11:41

Hat-San hisse halka arz borsada ne zaman işlem görecek? Hat-San halka arz kaç lot verdi?

Hat-San hisse halka arz borsada ne zaman işlem görecek? Hat-San halka arz kaç lot verdi? Hat-San halka arz sonuçları SPK tarafından açıklandı. 14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında talep toplama işlemi gerçekleştirilen Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sonuçları açıklanmasıyla Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu kapsamda yatırımcılar "Hat-San ne zaman işlem görecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Hat-San halka arz sonuçları ve BİST işlem tarihleri ile ilgili detaylar...

Hat-San hisse halka arz borsada ne zaman işlem görecek? Hat-San halka arz kaç lot verdi?
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Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandıktan belirtilen tarihler arasında taleplerini oluşturan yatırımcılar, Hat-San Gemi halka arz sonuçlarını sorgulamaya başladı. Yatırımcılar Hat-San'ın borsada ne zaman işlem göreceğini araştırmaya başladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında... 
HAT-SAN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklandı.

HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Hat-San Gemi halka arza başvuran bireysellere 8-9 lot dağıtıldı.

HAT-SAN HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Hat-San Gemi'nin halka arz sonuçlarının SPK tarafından açıklanmasıyla bu hafta içerisinde Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

HAT-SAN GEMİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

1 TL nominal değerli paylar 22,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak ve satılan paylar eşit dağıtılacak


İşte olası lot dağıtımları

✓ 2.600.000 Katılıma 12 Lot(₺271)

✓ 3.000.000 Katılıma 11 Lot(₺249)

✓ 3.400.000 Katılıma 10 Lot(₺226)

✓ 3.800.000 Katılıma 9 Lot(₺203)

Bireysel Yatırımcıya %70 Pay Ayrılmıştır.

Bireysel Toplam Lot 31.010.000

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