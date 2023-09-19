Hat-San hisse halka arz borsada ne zaman işlem görecek? Hat-San halka arz kaç lot verdi?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandıktan belirtilen tarihler arasında taleplerini oluşturan yatırımcılar, Hat-San Gemi halka arz sonuçlarını sorgulamaya başladı. Yatırımcılar Hat-San'ın borsada ne zaman işlem göreceğini araştırmaya başladı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında...Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklandı.Hat-San Gemi halka arza başvuran bireysellere 8-9 lot dağıtıldı.Hat-San Gemi'nin halka arz sonuçlarının SPK tarafından açıklanmasıyla bu hafta içerisinde Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.1 TL nominal değerli paylar 22,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak ve satılan paylar eşit dağıtılacakİşte olası lot dağıtımları✓ 2.600.000 Katılıma 12 Lot(₺271)✓ 3.000.000 Katılıma 11 Lot(₺249)✓ 3.400.000 Katılıma 10 Lot(₺226)✓ 3.800.000 Katılıma 9 Lot(₺203)Bireysel Yatırımcıya %70 Pay Ayrılmıştır.Bireysel Toplam Lot 31.010.000