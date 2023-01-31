Haber Tarihi: 31 Ocak 2023 11:38 - Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 11:38

Hac sonuçları ne zaman belli olur? 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? (Diyanet)

Hac kuraları sonuçları için geri sayım başladı. 2023 yılında hacca gitmek için sabırsızlıkla bekleyen adaylar, ön kayıt işlemlerini tamamladı ve kura tarihini araştırmaya başladı. 31 Ocak'ta (bugün) sona erecek olan ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan hac kuralarının ne zaman çekileceğini açıkladı. Peki, hac sonuçları ne zaman belli olur? 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? (Diyanet)

Hac sonuçları ne zaman belli olur? 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? (Diyanet)
Abone Ol
5 Ocak itibarıyla başlayan hac ön kayıtları 31 Ocak tarihinde sona erecek. e-Devlet üzerinden yapılan hac kayıtlarının ardından gözler, hac kura tarihlerine çevrilecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ise hac kura tarihlerini duyurdu. İşte 2023 hac kura tarihi...

HAC SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR? 
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan hac kura tarihlerini açıkladı.
Buna göre; Hac kuraları 15 Şubat 2023 tarihinde çekilecek.

HAC KAYITLARI BUGÜN SONA ERİYOR

2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri bugün sona erecek.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep dolayısıyla 2023 yılı hac ön kayıtları ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

Buna göre; 2023 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


ÖN KAYIT ÜCRETİ 250 TL OLARAK BELİRLENDİ

Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor. Hac ön Kayıt ücretİ ilk kez kayı yaptıracaklar için 250 TL olarak belirlendi.

"83 BİN 430 KİŞİ AĞIRLANACAK"


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü açıkladı. Erbaş, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Galatasaray - Ümraniyespor: Muhtemel 11 Galatasaray Galatasaray - Ümraniyespor: Muhtemel 11
Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir? (01 Şubat Çarşamba) Genel Haber Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir? (01 Şubat Çarşamba)
Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Çeyrek altın fiyatı bugün! Büyük değişim yaşanıyor (01 Şubat Çarşamba) Genel Haber Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Çeyrek altın fiyatı bugün! Büyük değişim yaşanıyor (01 Şubat Çarşamba)
Bursa Bülbülü filmi konusu nedir?Bursa Bülbülü oyuncuları kimler? (01 Şubat Çarşamba) Genel Haber Bursa Bülbülü filmi konusu nedir?Bursa Bülbülü oyuncuları kimler? (01 Şubat Çarşamba)
Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri (01 Şubat Çarşamba) Genel Haber Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri (01 Şubat Çarşamba)
Steam ücretsiz oyunlar 2023! Bu oyunları kaçırmayın, üzülürsünüz! Ücretsiz steam oyunları (01 Şubat Çarşamba) Genel Haber Steam ücretsiz oyunlar 2023! Bu oyunları kaçırmayın, üzülürsünüz! Ücretsiz steam oyunları (01 Şubat Çarşamba)
2023 resmi tatiller takvim! 2023 yılında resmi tatiller hangi günler? Resmi tatiller hangi güne denk geliyor (01 Şubat Çarşamba) Genel Haber 2023 resmi tatiller takvim! 2023 yılında resmi tatiller hangi günler? Resmi tatiller hangi güne denk geliyor (01 Şubat Çarşamba)
Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır? Genel Haber Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır?
Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı (01 Şubat Çarşamba) Genel Haber Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı (01 Şubat Çarşamba)
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'a İtalya'dan yeni sol kanat!
2
Haris Seferovic, Celta Vigo'ya transfer oluyor
3
Celta Vigo, Haris Seferovic transferini açıkladı
4
Fenerbahçe'de Emre Demir, geldiği gibi gidebilir!
5
Arsenal, Jorginho'yu transfer etti!
6
Onur Bulut, Fenerbahçe'ye transfer oluyor
7
Beşiktaş'tan Omar Colley hamlesi!

SON HABERLER

yukarı ok