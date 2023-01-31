Hac sonuçları ne zaman belli olur? 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? (Diyanet)

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5 Ocak itibarıyla başlayan hac ön kayıtları 31 Ocak tarihinde sona erecek. e-Devlet üzerinden yapılan hac kayıtlarının ardından gözler, hac kura tarihlerine çevrilecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ise hac kura tarihlerini duyurdu. İşte 2023 hac kura tarihi...Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan hac kura tarihlerini açıkladı.Buna göre; Hac kuraları 15 Şubat 2023 tarihinde çekilecek.2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri bugün sona erecek.Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep dolayısıyla 2023 yılı hac ön kayıtları ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.Buna göre; 2023 hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor. Hac ön Kayıt ücretİ ilk kez kayı yaptıracaklar için 250 TL olarak belirlendi.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü açıkladı. Erbaş, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.