Güneş yanığına ne yapılır, ne sürülür? Güneş yanığına ne iyi gelir?

Güneş yanıkları, derinin güneş ışığına çok kısa bir sürede ve aşırı miktarda maruz kalması sonucunda oluşur. Dalga boyu 300 nanometre civarında olan ultraviyole ışınları buna neden olur. Güneş ışığına maruz kalan deri önce en dış tabakasını kalınlaştırarak ışığın tesirinden kendisini korumaya çalışır. Bunun hemenardından deriye rengini veren bir pigment olan Melanin yapımını arttırır. Derinin rengi bu pigmentin artmasından dolayı daha da koyulaşır. Işığa maruz kalma daha da uzarsa 1-24 saat içinde rahatsızlık belirtileri kendini göstermeye başlar.Güneş yanığı durumunda, cildin yeterince soğutulması önemlidir. Cilde soğuk tatbiki, acıyı hafifletir ve iltihabı önler. Bununla birlikte, buz küpleri gibi aşırı soğuk maddeler tedavi için uygun değildir. Soğuk suya batırılmış havlu kullanmak yeterli olacaktır. Soğuk kompres uygulamasına en az yarım saat ve mümkünse yanık bölgedeki ağrı kesilinceye dek devam edilmelidir. Ek olarak bol sıvı alımı önemlidir; çünkü güneş yanığı nedeniyle ciltten fazla miktarda sıvı kaybı olur.Güneş yanığı için evde popüler olarak uygulanan yanık cilde yoğurt soğuk sürülmesi, soğuk olduğundan sadece acıyı hafifletebilir,fakat ciltte yanık nedeniyle oluşan iltihabi durumu iyileştirici bir etkisi yoktur. Ek olarak, süt ürünlerindeki bakteriler enfeksiyonları tetikleyebildiğinden, yoğurt, peynir gibi besinleri cilde sürmekten kaçınmak gerekir. Cilde diş macunu sürmek de faydadan çok zarar getirecek bir uygulama olduğundan, asla yapılmaması gereken bir uygulamadır.Papatya veya aloe vera içeren ürünler iltihap giderici özelliği nedeniyle yanık bölgeye sürülürse iyileşmeyi hızlandırır. Ancak cilde herhangi bir merhem ya da krem sürmeden önce içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz olup olmadığını test etmek için öncelikle cildinizde küçük bir alana sürerek denemeniz güvenlik açısından gereklidir. Yanık bölgelere günde birkaç kez nemlendirici jeller ve losyonlar uygulamak sıvı kaybını minimumda tutmaya yardımcı olur.Güneş yanığı belirtileri kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Ayrıca, ultraviyole ışınlarına maruz kalma süresi de bu belirtiler üzerinde etkilidir. Başlıca güneş yanığı belirtileri şu şekilde sıralanabilir;Çocukların ve yetişkinlerin vücudundaki güneş yanığının ağrı ve sıcaklığı yaklaşık 48 saat sürer. Bu süre zarfında gün içerisinde sabah, öğle ve akşam olmak üzere nemlendirici krem kullanılmalıdır. Bu kremler üç gün boyunca sürülmelidir. Bunlara ek olarak;Güneş yanığı olan bölge sürekli kaşınır. Bol nemlendirici sürün ve kaşımayın. Derinize temas etmemeye çalışın. Yanık olan yeri kaşımak, yaraların kapanmasına engel olmaktır.Susuzluk hissi olduğundan dolayı bol bol su tüketilmelidir. Böylece cildin nem seviyesi korunur ve aşırı su kaybı önlenmiş olur.Soğuk banyo tercih edilmelidir. Yanık yerler, soğuk su ile ıslatılmış steril bez ile silinmelidir. Gün içerisinde 3-4 kez yanık yerleri böyle temizleyebilirsiniz.Derinin su toplayıp patlaması muhtemel bir durumdur. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında, ölü deriyi küçük ve steril bir makasla temizleyebilirsiniz. Bunun hemen ardından yanığın olduğu bölgeye antibiyotikli krem sürün.Güneş yanığına yoğurt veya diş macunu sürmek, en sık yapılan yanlışlardan bir tanesidir. Bilimsel açıdan bunların bir faydası olmamakla birlikte, temizlenmesi de zahmetlidir. Bu yüzden, güneş yanıklarına karşı yoğurt veya diş macunu sürmekten kaçınmalısınız.Güneş yanığına iyi gelen bitkisel çözümler de bulunmaktadır. Yoğurt, çay, lavanta yağı, salatalık , elma sirkesi ve aloe vera bunların başındadır.Bol su içerdiği için cilde oldukça faydalıdır. Cildi canlandırıcı ve onarıcı bir etkiye sahiptir. Bu nedenlerden dolayı da da güneş yanıkları tedavisi için tedavisi için sıklıkla tercih edilen bir doğal yöntemdir. Yanık bölgeye sürülen salatalık suyu cildi rahatlatır ve tedavi sürecini hızlandırır.Güneş yanığı tedavisinde aloe vera da tercih edilmektedir. Zira, nemlendirici ve rahatlatıcı etkisi olan bir yağdır. Yanık bölgenin üstüne sürüldüğünde acıyı alır ve cildi serinletir.Özellikle güneş altında uzun süre kalınacağıı, uyunacağı zaman tercih edilmektedir. Gözlerinizin üzerine demlenmiş ve soğumuş poşet çayları koyarak rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra, banyo suyuna ya da küvete de eklenerek yanıklar rahatlatılabilir.Elma sirkesinin ne kadar çok yönlü bir şifa kaynağı olduğu bilinmektedir. Cildin pH dengesini düzenleyen ve bu sayede rahatlatan elma sirkesini, yanık bölge üzerinde suyla karıştırılıp uygulanabilir. Bir bardak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyip bunu yapabilirsiniz.Güzel kokusunun yanı sıra, oldukça etkili bir nemlendiricidir. Bundan dolayı da güneş yanıklarının tedavisinde yararlanılır. En sık kullanılan bitkisel yöntemlerden biri olan lavanta yağı, yanmış cildi nemlendirir ve ağrı kesici özelliği sayesinde ağrılardan kurtulmanızı sağlar.