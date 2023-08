Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edilir? Yaz için güneş gözlüğü nasıl seçilir?

Kaliteli bir gözlük sahibi olmak istiyorsanız, öncelikle sezonun trendini de göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Eğer ışıltıyı seviyorsanız ve ihtişamlı bir stili benimsiyorsanız markaların taşlı modellerine göz atabilirsiniz. Çok sade bir kombin ile kullanıldığında fark yaratan taş detaylı çerçeveler, tüm yaz bir yıldız gibi ışıldamanızı sağlayacak cinsten.Rengarenk, cıvıl cıvıl ve eğlenceli bir tarza sahipseniz bunu gözlükleriniz ile taçlandırmaya ne dersiniz? Renkli camdan oluşan güneş gözlükleri, 2020 yılının en çok tercih edilenleri arasında yerini alıyor. Sokak stilinin en hareketli parçalarından olan bu gözlükler ile fark yaratabilir, stilinizi konuşturabilirsiniz.Şeffaf, renkli ve göz alıcı alternatiflerden olan pilot modelleri , günlük stilinizle harmanlayabilir, spor şıklığın en güzel halini tarzınızla bütünleştirebilirsiniz. Örneğin; göz makyajını öne çıkarmak isteyenlerin şeffaf formda olan modelleri tercih etmeleri en doğru adım olacaktır.Bu sezon, değişen moda algısıyla birlikte güneş gözlüğü modellerinde neon renkler öne çıkıyor! Kırmızılar, fuşyalar, yeşiller, sarılar ve aklınıza gelebilecek daha birçok alternatif, güneş gözlüğü markaları arasında sizleri bekliyor. Biraz çılgın ve renkli bir tarza sahipseniz bu tasarımları tercih etmeye yönelebilirsiniz.Birçok marka, 2020 yaz sezonu güneş gözlüklerini hizmetinize sunmaya başladı bile! Renkli camlardan şeffaf olanlara, büyük ebatlı tasarımlardan pilot gözlüklere kadar her modeli bünyesinde barındıran gözlük markaları, çeşitli avantajları da beraberinde sunuyor.Yaz gelmeden güneş gözlüğü satın almak ve model çeşitliliğinden faydalanmak istiyorsanız firmamızın geniş ürün yelpazesine göz atabilirsiniz. Yüksek kalite ve farklı tasarımda vücut bulan güneş gözlüklerini 200 tl gibi makul rakamlarla satın alabilir, şıklığını deneyimleyebilirsiniz. Bu denli kaliteli ürünlere uygun fiyat avantajı kapsamında sahip olmak istiyorsanız, sayfamızdan detaylı incelemeler yaparak gözlük fiyatları konusunda bizlerle iletişime geçebilirsiniz.Numaralı gözlük kullanıyorsanız, gözlerinize gösterdiğiniz hassasiyeti güneş gözlüklerinize de yansıtmanız gerekmektedir. Güneş gözlüğü markaları, birbirinden farklı ve şık model seçeneklerinde numaralı gözlük üretimiyle de öne çıkmaktadır. Optik gözlüklerin yanı sıra güneş gözlüğünüzde de şıklığınızla fark yaratmak istiyorsanız sayfamızda yer alan modellerden dilediğinizi tercih edebilir, numaranıza uygun forma dönüştürebilirsiniz. Üstelik uygun fiyat avantajından faydalanarak, çeşitli fırsatlar odağında arzu ettiğiniz tasarımı satın alabilirsiniz.Güneş Gözlüğü Markalarından Sadece Bir Tık ile Sipariş Verebilirsiniz Alışverişin en keyifli anı, kuşkusuz hız ve kalite bazında gerçekleştirilmesidir. Yüz şeklinizi tanıyorsanız ve hatlarınıza hakimseniz online gözlük siparişi verebilir, pratik bir biçimde keyifli alışverişin tadını çıkarabilirsiniz. Evet yüzünüzde görmek isteyebilir, nasıl bir duruş sergilediğini deneyimlemeyi arzu edebilirsiniz. Bu noktada firmamıza gelerek modeli deneyebilir, online olarak sipariş vermenin avantajlarından faydalanabilirsiniz. Hızlı ve güvenilir alışverişin tek adresi olan Asal Optik, birbirinden şık güneş gözlüğü modellerini kalite ile harmanlayarak hizmetinize sunmaktadır.Güneş gözlüğü satın alırken en çok dikkat edilmesi gereken detaylardan biri kuşkusuz stilinizdir. Tercih edeceğiniz gözlüğün yüzünüz ile uyumunun yanı sıra tarzınıza da hitap etmesi gerekmektedir. Bu yüzden en sık kullandığınız kombinleri göz önünde bulundurarak, gözlük tercihinize de stilinize göre yön vermelisiniz.Sokak modasına uygun spor bir tarzı benimsiyorsanız, sezonun öne çıkan modellerinden rengarenk gözlüklere yönelmeye ne dersiniz? Üstelik renk konusunda sınır tanımayan bu tasarımlar, kullanıldığı her kombinde etkili bir nüans yaratarak, en güçlü aksesuarlarınızdan oluyor. Boyfriend jeanlar, basic bir tshirt ve elinize alacağınız yumuşacık, büyük formda deri bir çanta ile renkli gözlüklerinizi meç edebilirsiniz. Büyük bir sükse yaratan güneş gözlüğü modelleri, sokak stilinin en çok konuşulacak parçaları arasında yer alacak cinsten!Tercihiniz spor şıklıktan yana ise, büyük çerçeveli yuvarlak gözlükleri tercih edebilirsiniz. Geçmişten günümüze dek uzanan bu modeller, vintage görünümü ile nostaljik bir hava yaratırken kombininizin en güçlü parçalarından oluyor. Siyah, kahverengi ve daha birçok renk seçeneğini çeşitli gözlük markalarının modellerinde bulabilirsiniz.Klasik ve şık bir tarzda kendinizi buluyorsanız, daha geniş ebatlı ve taş detaylı güneş gözlüğü modellerini tercih edebilirsiniz. Bu sayede tarzınızın şıklığı öne çıkarken, gözlüğünüzün ışıltısıyla tüm dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz.Erkek Güneş Gözlüğü Modelleri Güneş gözlüğü markaları, erkekler için tasarladığı modellerde class görünümler ile öne çıkıyor. Maskülen modeller, birçok seçeneği ile vitrinlerde yerini alırken 2020 yaz sezonuna damgasını vuracak cinsten.Erkekler, kemik yapısı daha kalın ve yüz hatları daha keskin olduğu için kalın çerçeveli modellere yöneliyor. Eğer geniş bir yüze sahipseniz büyük çerçeveli modelleri tercih edebilir, yüzünüzü daha küçük bir forma ulaştırabilirsiniz. Durum tam tersi ise ince çerçeveli ve minimal formda olan güneş gözlüğü modellerine eğilim gösterebilirsiniz.Erkekler için tasarlanan güneş gözlüğü modelleri; kare, dikdörtgen ve yuvarlak forma vücut bulurken çeşitli ölçüleri ile her yüz şekline uyum sağlayabiliyor. Markalarda yer alan geniş ürün yelpazesi sayesinde stilinize en uygun olanı tercih edebilir, tarzınıza etkili dokunuşlarda bulunabilirsiniz.Spor stili benimseyen beyler için yuvarlak formda olan gözlükleri önermekteyiz. Mavi bir jean, salaş tshirt ve beyaz sneakerler ile gözlüklerinizi meç edebilirsiniz. Hatta uzun bir kolye takarak, gözlük ve takı arasında nefis bir uyum yakalayabilirsiniz.Tarzınız daha klasik görünümden yana ise, kare çerçeveli güneş gözlüğü modelleri tam da sizlere göre! Keten bir pantolon, aynı dokuda bej bir gömlek ve klasik bir ceket ile kare gözlüklerinizi harmanlayarak stilinizde etkili vuruşlar yapabilirsiniz. Üstelik tüm modellere sayfamızdan sadece bir tık ile ulaşabilir, keyifli alışverişin tadını çıkarabilirsiniz.Güneş gözlüğü satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli özellik, camların ultraviyole ışınlarını blokaj derecesidir. Normalde her gözlük camı ultraviyoleyi değişik oranlarda bloke edebilmekle birlikte etkili ultraviyole blokajı için özel kaplamaların kullanılması gerekir. Güneş gözlüğünün UVA ve UVB blokaj derecelerine bakılmalı, yüzde 99'un üzerinde (ideali yüzde 100 blokaj) UV blokajı yapabilen camlar tercih edilmelidir. UVA ve UVB blokaj derecesi bulunmayan, camları hakkında bilgi sahibi olamadığınız gözlükleri, göz sağlığınızı tehlikeye atabileceğinden dolayı kesinlikle satın almayınız.Birçok güneş gözlüğünün üzerinde UV400 şeklinde bir ibare içeren etiket görürsünüz. Hem UVA hem de UVB ışınlarını engelleyen 'UV 400' etiketine sahip bir güneş gözlüğü, gözlerinizin ve göz kenarlarındaki hassas derinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur ve buna ek olarak size rahat bir görüş sunar. Güneş gözlüklerinde kullanılan aynalı kaplamalar göze gelen ışık miktarını düşürmekle birlikte ultraviyole blokaj oranını etkilemez. Bu nedenle aynalı cama sahip olan gözlükler, diğer gözlüklere oranla herhangi bir artıya sahip değildir. Fakat kişisel tercihlerinize bağlı olarak aynalı güneş gözlüğü kullanmanızda herhangi bir sakınca yoktur.Tüm güneş gözlüğü mercekleri derinlik algısı oluşturacak, parlaklığı kesecek ve görüşteki berraklığı geliştirecek şekilde renklendirilir. Güneş gözlüğünde mercek rengi seçimi kişisel zevklere bağlı olsa da, tercih ettiğiniz rengin bazı alanlarda görüşünüzü etkileyeceğini aklınızdan çıkarmayın. Güneş gözlüğünün mercek rengi; gözlerinize ne ölçüde ışığın ulaşacağını, diğer renkleri ne kadar iyi görebileceğinizi, karşıtlıkları (kontrastları) ne kadar iyi seçebileceğinizi belirler. Cam rengi seçerken gözlüğü çoğunlukla hangi alanlarda kullanacağınızı belirlemeniz yararlı olabilir. Bazı gözlükler yoğun güneş altında kullanmaya uygun renge sahip olsa bile hafif güneş ışığının bulunduğu ortamlarda aşırı karanlık bir görüntü sağlayacağı için kullanışsız olabilir. Yine benzer şekilde açık renklerdeki camlar da hafif parlaklık koşullarına uygun olması nedeniyle güneşli ve açık havada, güneş ışınlarını filtre etme konusunda yetersiz kalabilir.Hangi renk güneş gözlüğü ne zaman kullanılmalı? Cam renginin polarize özellik veya gözlüğün UV ışınlarına karşı koruma düzeyiyle bir ilgisi yoktur. Bu nedenle gözlük satın alırken göz sağlığına uygun olup olmadığına cam rengine göre karar vermemelisiniz. UV ışınlara karı koruma özelliğine sahip gözlükler arasından zevkinize ve kullanım alanınıza uygun cam rengindeki gözlükleri tercih edebilirsiniz. Camın rengi ışığın göze yansıma oranı, gözlüğün ortamdaki renkleri ne derecede ayırt etmeye imkan tanıdığı ve derinlik algısının hissedilebilirliği üzerinde etkilidir. İşte, renklerine göre gözlük camlarının özellikleri...Kahverengi, gri, yeşil: Bu renklerdeki camlara sahip olan güneş gözlüklerinin orta-üstü parlaklık koşullarındaki parıltıların önüne geçmesi ve göz yorgunluğunu azaltması beklenir. Siyah, gri ve kahverengi camlar güneş gözlüğünde en sık tercih edilen renkler arasında yer alır. Bu renkler hem yoğun güneş hem de günlük kullanım için uygundur. Yeşil renkli cama sahip olan güneş gözlükleri, çevredeki nesnelerin renklerinin normalden bir miktar farklı olarak algılanmasına yol açar. Fakat gözleri dinlendirme özelliğine sahiptir. Yeşil renkli camlar ayrıca az güneşli ortamlarda kullanmak için daha uygundur, bu nedenle bahar aylarında veya kışın güneşli günlerde tercih edebilirsiniz.Sarı, altın, açık kahverengi: Bu renklerdeki gözlük camları parlaklık anlamında daha az koruma sağlasalar da orta-düşük ışık koşullarında üstün performans gösterirler. Derinlik algısını ileri düzeyde sunan bu gözlüklerin kullanımı özellikle kayak ve snowboard yaparken ya da diğer kış sporlarıyla ilgilenirken oldukça üstün performans sağlar. Turuncu ve kehribar rengine yakın olan gözlük camları ise diğer renklerin algılanmasını bir miktar zorlaştırır, bu nedenle araba kullanımı için tercih edilmemesi gereken cam renkleri arasında yer alır.Pembe, kırmızı: Pembe ve kırmızı güneş gözlüğü mercekleri, ortamın daha parlak görünmesini sağlar. Düşük ışık görünürlüğü ve kontrastı artırma anlamında iyi bir performans ortaya koyar. Bu renkler bulutlu hava koşullarında, kayak ve snowboard gibi kış sporları için tercih edilebilir. Ek olarak mavi ve yeşil arka plana karşı bulunan objelerin görünürlüğünü artırırlar ki, bu da onları yeşil alanlarda (örneğin ormanda) kullanım için daha uygun hale getirir. Şık ve tarz sahibi bir görünüm sağlayan pembe ve kırmızı camlı güneş gözlükleri, aynı zamanda diğer renklerin en iyi şekilde algılanmasını sağlayan cam renkleridir ve gözleri dinlendirici etki sağlar.Aynalı camlar: Aynalı camlara sahip güneş gözlükleri, son yıllarda modanın da etkisiyle oldukça popülerleşmiştir. Merceğin dış yüzeyine yansıtıcı film uygulanan ve ışığı daha çok yansıtıp göze daha az geçmesini sağlayan aynalı güneş gözlükleri, objeleri olduklarından daha karanlık gösterirler ve kullanımları genel olarak kumlu, sulu, karlı ve yüksek rakımlı koşullar için uygundur. Bir diğer deyişle parlaklık derecesi yüksek ortamlarda kullanmaya daha uygun olan aynalı cama sahip gözlüklerin araba kullanımı esnasında tercih edilmemesinde fayda vardır.