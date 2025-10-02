Grokipedia nedir? Grokipedia nasıl kullanılır?

Haber Tarihi: 02 Ekim 2025 13:42 - Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 13:42

Elon Musk, Wikipedia'yı taraflı olmakla suçladıktan sonra, yapay zekâ şirketi xAI'nin "Grokipedia"yı inşa ettiğini söyledi.

Dünyanın en zengin ismi Elon Musk, yeni ve büyük bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Musk, resmî X hesabından yaptığı paylaşımda, Wikipedia'ya alternatif olarak geliştirilen Grokipedia üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Musk'ın ifadelerine göre, bu platform yapay zeka destekli olacak ve mevcut ansiklopedilerden çok daha farklı bir yapıda tasarlanıyor. Tesla ve SpaceX CEO'su, yapay zeka sohbet botu Grok'tan adını alan çevrim içi ansiklopedinin kendi versiyonunun halka açık,"kullanımda herhangi bir sınırlama olmayan" bir "açık kaynak bilgi deposu" olacağını ifade etti.

KULLANICI KATKISI VE YAPAY ZEKA İLE ŞEKİLLENECEK

Elon Musk, Grokipedia projesinde temel unsur olarak yine kendi geliştirdiği Grok yapay zakâsını kullanmayı planlıyor. İnternetteki geniş veri havuzundan ve özellikle herkese açık tweetlerden beslenerek eğitilen Grok, Musk'a göre insan editörlerin üstlendiği güncelleme ve denetleme işlevlerini otomatik şekilde yerine getirebilecek.

TEMEL UNSURLAR HENÜZ NETLEŞMEDİ

Musk, katıldığı bir podcast yayınında Grok'un herhangi bir Wikipedia sayfasını inceleyerek oradaki bilgileri doğru, kısmen doğru veya hatalı olarak ayırt edebileceğini, ayrıca eksik kısımları tamamlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu dile getirdi.

Grokipedia, uzun yıllardır yayında olan Wikipedia'ya yeni bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ancak içerik doğruluğu, kullanıcı denetimi ve topluluk yönetimi gibi temel unsurlar henüz netleşmiş değil. Elon Musk'ın ifadeleri, bu unsurların şeffaf ve geniş katılımlı şekilde yapılandırılacağını ortaya koyuyor.
