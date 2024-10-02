Girona-Feyenoord Maçı Canlı İzle Şifresiz | Girona-Feyenoord maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord, Girona deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.



Girona - Feyenoord Maçı Canlı İzle







Girona- Feyenoord maçı saat kaçta?



Girona - Feyenoord maçı 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. .



Tabii TV ücretli mi?



Bu akşam yayınlanan bazı Şampiyonlar Ligi maçlarını TRT 1 canlı yayınını internet üzerinden TRT'nin ücretsiz dijital platformu TABİİ'den de naklen takip edebilirsiniz.



Tabii internetten izlenir mi?



Tabii, internet üzerinden erişilebilen bir dijital platformdur. Kullanıcılar, TRT Tabii'nin resmi web sitesinden veya mobil uygulaması aracılığıyla kayıt olabilirler.







Haber ile daha fazlasına ulaşın: