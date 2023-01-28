Giresun GS maçı canlı link, Giresunspor Galatasaray maçı canlı yayın

Galatasaray, Giresunspor karşısındaki en farklı galibiyetini 1971-1972 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 4-0'lık skorla elde etti. Giresunspor ise rakibi karşısında en farklı galibiyetine, 1974-1976 sezonunda deplasmanda oynadığı maçta 3-1'lik skorla ulaştı. Galatasaray'da başarının sırrı ortaya çıktı
Galatasaray'ı Giresunspor maçı öncesi deplasman karnesi umutlandırıyor. Bu sezon deplasmanda 10 maçta 23 puan toplayan ve 2.3 puan ortalamasıyla zirvede bulunan sarı-kırmızılıların oyun yapısının dış saha için çok uygun olduğu belirtildi. Nef Stadı'nda zaman zaman zorlanan, tek farklı galibiyetler alan Cim-Bom'a karşı rakiplerin daha kontrollü oynadığı ve savunmayı ön planda tuttukları vurgulandı. Bu durumun iç sahada problem yarattığı belirtildi. Buna karşın Galatasaray'ın deplasman maçlarında daha rahat sonuca gitmesinin arkasında ise rakiplerin daha cesur oynamaya çalışmasından kaynaklandığı bildirildi. Evlerinde oynamalarından dolayı Galatasaray'ın üzerine gelmeye çalışmalarının, sarı-kırmızılılar için büyük avantaj olduğu bildirildi. Sarı-kırmızılıların çok çabuk hücuma çıkabilme özelliğinin bulunmasının da bu sonucu getirdiği vurgulandı. Aslan, Giresunspor maçı öncesi de yine özelliğine güveniyor.
Galatasaray'da Fenerbahçe maçı için verilen söz yerine getirildi. Yönetim toplamda 10 milyon liralık özel prim dün futbolcuların hesabına yatırıldı. Giresunspor maçı öncesi bu jest futbolcuları mutlu etti.
Galatasaray ve Okan Buruk rekorlar için sahaya çıkıyor
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Bitexen Giresunspor'la karşılaşacak lider Galatasaray, rakibini yenmesi halinde teknik direktörü Okan Buruk ile farklı alanlarda rekora imza atacak. Sezon başında başkanlık görevine seçilen Dursun Özbek yönetiminde yenilenen kadrosuyla etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda üst üste aldığı 12 galibiyetle tarihi rekorların eşiğinde bulunuyor. Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu kulvarda oynadığı son 9 karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ve Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda ise son 3 maçında Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor'u yendi. Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçını da kayıpsız geçmesi durumunda Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale edecek. Sarı-kırmızılı ekip, resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçla yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı. Galatasaray, rakibini mağlup etmesi halinde aynı zamanda resmi maçlarda bir sezonda elde ettiği galibiyet serisi rekorunu geliştirecek.
Ligde bir sezonda ilk kez üst üste 10 maç kazanacak
Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçından üç puanla ayrılması halinde Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşacak. Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. Galatasaray, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.
Okan Buruk da tarihe geçecek
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yarın kazanmaları halinde sarı-kırmızılı takımın tarihine geçecek. Buruk, Bitexen Giresunspor maçından üç puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakalayacak. Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı. Okan Buruk, kazanmaları halinde aynı zamanda Galatasaray'ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 galibiyet gören ilk teknik direktör unvanına da sahip olacak.
Okan Buruk, ligde Terim'i yakalayacak
Okan Buruk, Bitexen Giresunspor maçını kazanmaları halinde Galatasaray ile Süper Lig'de üst üste 10 galibiyet yaşayan sarı-kırmızılı takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim'i yakalayacak. Fatih Terim, Galatasaray ile ligde en uzun galibiyet serisine sahip ikinci teknik direktör unvanına sahip. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de tecrübeli teknik adam yönetiminde 1997-1998 sezonunun son 5 ile 1998-1999 sezonunun ilk 5 maçından galibiyetle ayrılmıştı. Galatasaray, ligdeki en uzun süreli galibiyet serisini 12 maçla Mustafa Denizli yönetiminde yaşamıştı.
Galatasaray'dan Okan Buruk hamlesi!
Galatasaray, transfer kadar teknik direktör Okan Buruk için de çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, bu sezon muhteşem işlere imza atan Okan Buruk için erken hamle yapma kararı aldı. Sezon başında başarılı teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılılar tecrübeli teknik adamın sözleşmesindeki opsiyonu erken aktif hale getirmek istiyor. Önümüzdeki hafta iki tarafın bir araya geleceği ve sözleşmenin 1 yıl daha uzatılacağı öğrenildi. Buruk, G.Saray'ın başında 23 maçta 2.4 puan ortalaması yakaladı. Okan Buruk, Giresun maçını kazanmaları halinde Galatasaray ile Süper Lig'de üst üste 10 galibiyet yaşayan Sarı-Kırmızılı takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim'i yakalayacak. Galatasaray, Süper- Lig'deki en uzun süreli galibiyet serisini 12 maçla Mustafa Denizli yönetiminde yaşamıştı. Okan Buruk yönetiminde 19 Süper Lig maçında 14 galibiyet alan Cimbom, 2.37 puan ortalaması tutturdu.
Galatasaray'da gözler Kerem'de!
Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu çok formda. Son 3 maçta Fenerbahçe ve Hatayspor ağlarını 1'er defa havalandırdı. Antalyaspor mücadelesinde de 1 asist yaptı. Okan Buruk onun üzerinden özel hücum taktikleri geliştiriyor.
Galatasaray'da hedef 10'da 10!
Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yaşamayan Sarı-Kırmızılı ekip, son 9 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı. Aslan, bugünkü Giresun sınavıyla birlikte ligdeki seriyi 10 karşılaşmaya taşımak istiyor. Rekabette Giresun'da oynanan 7 maçın 5'i berabere biterken, taraflar birer galibiyet elde etti. Giresun'daki müsabakalarda Galatasaray 6 kez ağları havalandırırken, ev sahibi takım ise 5 kez topu filelere gönderdi.
GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMLERİ
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMU
Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde oynadığı 19 maçın 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 8'ini kaybeden Bitexen Giresunspor ise 21 puanla 12. sırada yer alıyor.
Galatasaray ile Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 16. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 15 maçın 6'sını sarı-kırmızılı takım kazanırken, 4'ünden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraftar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti. Galatasaray söz konusu maçlarda 20 gol atarken, Giresunspor ise fileleri 13 kez havalandırdı. Taraflar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Bitexen Giresunspor 1-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu da yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.
Son 12 resmi maçını kazandı
Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı. Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 9 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ve Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup etti. Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor maçlarını kazandı. Son 12 resmi maçında 31 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 7 gol gördü.
Giresun'daki maçlar
Rekabette Giresun'da oynanan 7 maçın 5'i berabere biterken, taraflar birer galibiyet elde etti. Giresun'daki müsabakalarda Galatasaray 6 kez ağları havalandırırken, ev sahibi takım ise 5 kez topu filelere gönderdi.