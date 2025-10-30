Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Trabzonspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de oynadığı 10 maçın 9'unu kazanan Galatasaray, Trabzonspor karşısında da galibiyet arayacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman?



GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray, Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında, 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Trabzonspor ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.



Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman? Süper Lig'de derbi haftası - 1Galatasaray, Trabzonspor maçı bilet fiyatlarını açıkladı.



MAÇIN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?



Maçın biletleri 29 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 30 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te GS logolu Passo Taraftar Kart kartlara, passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

