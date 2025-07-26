Galatasaray - RC Strasbourg Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Galatasaray - RC Strasbourg Maçı Canlı İzle: Nereden İzlenir?

Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen sarı-kırmızılılar, hazırlık mücadelesinde Strasbourg ile karşılaşıyor. Galatasaray'ın Bayern Münih'ten transferi Leroy Sane kampa katılırken gözler Strasbourg'la oynanacak mücadeleye çevrildi. Avusturya kampından dönen Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürürken mücadeleye Rams Park ev sahipliği yapacak. Sarı-kırmızılılar, geride kalan üç hazırlık maçını da kazanmayı başardı. Peki Galatasaray - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal…

Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen sarı-kırmızılılar, hazırlık mücadelesinde Strasbourg ile karşılaşıyor. Galatasaray'ın Bayern Münih'ten transferi Leroy Sane kampa katılırken gözler Strasbourg'la oynanacak mücadeleye çevrildi. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray - RC Strasbourg maçı 26 Temmuz Cumartesi günü TSİ 21.00'da oynanacak. Mücadeleye Rams Park ev sahipliği yapacak.

Avusturya kampından dönen Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürürken sarı-kırmızılılar, geride kalan üç hazırlık maçını da kazanmayı başardı.



Yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek Leroy Sane, İstanbul'da takımla ilk idmanına çıktı. Kariyerinde Schalke, Manchester City ve Bayern Münih gibi takımlar bulunan yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda çıktığı 48 mücadelede 13 gol ve 6 asistlik performansla dikkat çekti. Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Sane, Strasbourg karşısında süre alabilecek.



Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, Strasbourg'un ardından hazırlık mücadelesinde İtalya'nın Lazio ekibiyle karşılaşacak.



Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etmişti.



Galatasaray - Lazio arasındaki hazırlık mücadelesi 2 Ağustos cumartesi günü oynanacak.



Galatasaray'ın ve RC Strasbourg'un muhtemel ilk 11'leri henüz belli olmadı.

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg ile karşılaşacak.Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kamptan dönen ve yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek olan sarı-kırmızılı ekip, Strasbourg ile cumartesi RAMS Park'ta saat 21.00'de hazırlık maçı oynayacak. Mücadele S Sport Plus'ta yayınlanacak.Sarı-kırmızılılar, daha sonra 2 Ağustos Cumartesi günü İtalya'nın Lazio takımını hazırlık müsabakasında konuk edecek.Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etmişti.