Galatasaray-Hull City maçı canlı izle! Şifresiz GS Hull City izle

Galatasaray-Hull City maçı canlı izle... Şifresiz olacak olan GS Hull City maçının detayları netleşti. Galatasaray, Süper Lig 2023-24 sezonu öncesinde ilk hazırlık maçına bu akşam Hull City karşısında çıkacak. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezonda da şampiyonluk için hazırlık çalışmalarına başlıyor. Peki, Galatasaray-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?Galatasaray - Hull City hazırlık maçı 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. İki ekip Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka TV 8'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.Mücadelenin GS TV'den ya da sarı kırmızılı takımın Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor.Galatasaray-Hull City maçı kadorusu ve muhtemel ilk 11'leri açıklanmadı.Fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.