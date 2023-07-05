Haber Tarihi: 05 Temmuz 2023 16:41 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 16:41

Galatasaray-Hull City maçı canlı izle! Şifresiz GS Hull City izle

Galatasaray-Hull City maçı canlı izle... Şifresiz olacak olan GS Hull City maçının detayları belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, İngiltere temsilcisi Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Hull City ile Kocaeli Stadyumu'nda oynayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Hull City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray-Hull City maçı canlı izle! Şifresiz GS Hull City izle
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Galatasaray-Hull City maçı canlı izle...  Şifresiz olacak olan GS Hull City maçının detayları netleşti. Galatasaray, Süper Lig 2023-24 sezonu öncesinde ilk hazırlık maçına bu akşam Hull City karşısında çıkacak. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezonda da şampiyonluk için hazırlık çalışmalarına başlıyor. Peki, Galatasaray-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
GALATASARAY-HULL CİTY MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray - Hull City hazırlık maçı 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. İki ekip Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka TV 8'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.
GALATASARAY-HULL CİTY MAÇI NE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.

Mücadelenin GS TV'den ya da sarı kırmızılı takımın Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY-HULL CİTY MAÇI KADORUSU VE MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray-Hull City maçı kadorusu ve muhtemel ilk 11'leri açıklanmadı.

MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?


Fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.

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