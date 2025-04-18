Galatasaray Bodrumspor canlı yayın, Kesintisiz linki

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman hakem Markus Schmidt oturacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.



