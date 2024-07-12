Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman? 2024

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının İstanbul'da yapılacağı belirtildi. İşte, Süper Kupa finali tarihi...



SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?



Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te başlayacak.



GELECEK SEZON YENİ FORMAT



Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da formatla değişti. Türkiye Futbol Federasyonu yeni düzeni duyurdu.



2023-2024 Süper Kupası Süper Lig Şampiyonu ile Türkiye Kupası Şampiyonu arasında oynanacak.



Sonraki sezonlardan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Yeni formata göre Süper Kupa 2024-2025 Sezonu Süper Lig Şampiyonu ile Süper Lig İkincisi ve Türkiye Kupası Şampiyonu ile Türkiye Kupası Finalisti 'nin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak.

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