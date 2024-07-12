Haber Tarihi: 12 Temmuz 2024 12:24 - Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2024 12:24

Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman? 2024

2023-2024 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Yeni sezon başlamadan önce karşılaşmanın oynayıp oynanmayacağı futbolseverler tarafından merak edilirken TFF'nin Süper Kupa planı belli oldu. Futbolseverler ise Süper Kupa mücadelesinin nerede oynanacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yılın Süper Kupa maçı önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanırken sonrasında ise Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda alınmıştı. Peki 2024 Süper Kupa Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…

Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman? 2024
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının İstanbul'da yapılacağı belirtildi. İşte, Süper Kupa finali tarihi...

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te başlayacak.

GELECEK SEZON YENİ FORMAT

Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da formatla değişti. Türkiye Futbol Federasyonu yeni düzeni duyurdu.

2023-2024 Süper Kupası Süper Lig Şampiyonu ile Türkiye Kupası Şampiyonu arasında oynanacak.

Sonraki sezonlardan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Yeni formata göre Süper Kupa 2024-2025 Sezonu Süper Lig Şampiyonu ile Süper Lig İkincisi ve Türkiye Kupası Şampiyonu ile Türkiye Kupası Finalisti 'nin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak.
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