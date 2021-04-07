Gain Premium aylık kaç para? Gain 2021 yeni fiyatlar

Gain yayın platformu fiyat düzenlemesine gitti ve yeni fiyatlarını açıklayacağı öğrenildi. Mobil ve TV'lerde kullanılabilen Gain platformu paralı üyelik sistemine geçiyor. Premier üyelik Gain tarafından yakın zamanda konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.Farklı seslere, başka renklere, bağımsız hikaye biçimlerine önem veren, yenilikçi, eğlenceli kısa ve uzun içeriklerden oluşan yeni nesil bir içerik platformudur. Haber, belgesel, spor, müzik, eğlence programları, film ve dizilerin yanı sıra çeşitli kategorilerde canlı yayınlar da akışta yer alır. Gain platformunu ücretsiz izleyebilirsiniz. İçerik izlemek için önce üyelik oluşturmanız gerekir. Gain ücretli ve ücretsiz çok geniş bir içerik kataloğu sunar. Ücret ödemeden üye olarak ücretsiz içerikleri izleyebilirsiniz. Premium içerikleri izlemek için abone olmanız gerekir.Ücretsiz bir Gain hesabınız varsa gain.tv web sitesinden 'Hesabım' sekmesine gidip 'Abone ol' butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olma ekranında kredi kartı ya da banka kartı bilgilerinizi girerek abone olabilirsiniz.Gain içeriklerini izlemek internet kotanızı etkiler. Kullandığınız cihaz ve görüntü kalitesine bağlı olarak kotanız farklı miktarda etkilenir. Eğer içerikleri cep telefonunuzdan izliyorsanız, kota kullanımını azaltmak için, ayarlar sekmesi altından "Veri Tasarruf Modu"nu aktive edebilirsiniz.Eğer Gain'e kredi kartı ile abone olduysanız, aboneliğinizi iptal etmek için GAİN mobil uygulamasından ya da gain.tv'den 'Hesabım' sekmesine gidip 'Aboneliğimi İptal Et' seçeneğini tıklayın.Otomatik yenilenen aboneliğinizi iptal ettiğinizden emin olun ve Gain destek ekibi ile iletişime geçin.Gain mobil uygulamasından ya da gain.tv'den 'Hesabım' sekmesine giderek bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.10 Bin AdımBizi Ayıran ÇizgiEx AşkımMetotÖzelden YürüyenlerSenkronTerapis10 Bin AdımBir MFÖ Belgeseli Ele Güne KarşıTerapistZaman MakinesiVedat Milor ile En İyisiAhmet Mümtaz Taylan'la Fiyat HesabıÖzelden Yürüyenlerİstanbul ApartmanlarıTuz BiberElektromonologCep HikayeleriBir Daha SöyleVe Hayatım DeğiştiBir Şifa Bağımlısının İtirafları661Oyunlar HoldingGüzel Sayılar#Evde YapŞarkı HikayeleriDuraktan Durağa