Floyd Mayweather'dan Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasına yanıt

Veteran boksör Floyd Mayweather, son günlerin konuşulan Dağıstan asıllı Rus kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov'n meydan okumasını kabul etti. İkilinin 2019'da karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

16 Ekim 2018 10:01
Floyd Mayweather'dan Khabib Nurmagomedov'un meydan okumasına yanıt
UFC hafif sıklet dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov'un, emekli boksör Floyd Mayweather'a yaptığı medyan okuma yanıt buldu.
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen kafes dövüşünde İrlandalı Connor McGregor'u yenerek hafif sıklet şampiyonluğu unvanını koruyan Khabib'in "Haydi Floyd, şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0'a karşı 27-0. Hiç kaybetmeyen iki adam, neden olmasın? Çünkü ormanda sadece bir kral vardır." sözlerine Mayweather kendi stilinde bir yanıt verdi.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan 41 yaşındaki veteran boksör, çeşitli medya kuruluşlarına hitaben "Çek defterlerinizi çıkarın" dedi ve "Las Vegas'ı tekrar harika yapalım." ifadelerini kullandı.


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