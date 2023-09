Fitch Türkiye kredi notu kararı ne zaman, saat kaçta 2023?

OVP'den sonra gözler Fitch'in yarın Türkiye'nin kredi notu ile ilgili yapacağı açıklamaya çevrildi. Piyasalarda genel beklenti negatif olan not görünümünde iyileştirme yapacağı yönünde. Olası bir not artışı ise 'sürpriz' olarak algılanacak.Fitch, 8 Eylül cuma günü saat 23.30/00.00 civarında notunu gözden geçirecek ve ardından S&P Global ayın ilerleyen günlerinde notunu gözden geçirecek.Piyasalar bu tarihlerde yoğun günler geçiriyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Şimdi gözler 8 Eylül'de Türkiye'nin kredi notunu masaya yatıracak olan Fitch'e döndü. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili açıklamaları aslında uzun zamandır 'etkisiz eleman' rolündeydi.Türkiye'nin geçmiş yıllarda uyguladığı ekonomi politikaları sonrasında not indirimlerine giden kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamaları bu süreçte azalan yabancı payı nedeniyle pek dikkate alınmadı. Ancak seçimlerin ardından göreve gelen yeni ekonomi yönetiminin rasyonel politikalara dönüş açıklamaları kredi derecelendirme kuruluşlarını yeniden oyunun içine soktuDünya gazetesinden Ufuk Korcan'ın haberine göre Türkiye'nin kredi notu serüveni, ülkenin dünya piyasalarından borçlanmasıyla birlikte Standard and Poor's'un (S&P) 1992 yılında verdiği "BBB" notu ile başladı. Yatırım yapılabilir seviyeye işaret eden bu not daha sonraki yıllarda giderek düşüş gösterip 1994 ve 2001 yıllarında yüksek düzeyde spekülatif olan "B" seviyesine kadar geriledi.Bununla birlikte Fitch, 2009 yılında Türkiye'nin kredi notunda iki kademe birden artışa gitti. 2012 yılı sonuna gelindiğinde Türkiye'nin notu uzun bir aradan sonra yeniden 'yatırım yapılabilir' seviyeye çıktı.2016 yılına gelindiğinde Trump'ın başkan seçilmesi, gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan kayıplar, jeopolitik riskler ve 15 Temmuz darbe girişimini gerekçe gösteren kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyesinin altına çekti.Bu tarihten sonra Türkiye'nin notu sürekli düştü ve 'yüksek spekülatif ' kategorisine indi. Şu ana S&P ve Fitch, Türkiye'ye yatırım yapılabilir seviyesinin 5 kademe, Moody's ise 6 kademe altında not ile değerlendiriyor.Türkiye şu anda Moldova, Kenaya, Nikaragua, Barbados, Uganda, Sri Lanka gibi ülkelerle aynı kategoride bulunuyor.Fitch şu an Türkiye'yi 'B' kategorisinde değerlendiriyor. Not görünümü ise 'negatif '. Geçmiş kararlara bakıldığında not görünümü 'negatif ' olan bir ülkenin notunda artışa gidilmesi pek rastlanılan bir durum değil. Dolayısıyla genel beklenti Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünde bir revizyona gidebileceği yönünde