Haber Tarihi: 24 Ağustos 2023 19:21 - Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 19:21

Fenerbahçe Twente CANLI İZLE, FB Twente maçı link

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Fenerbahçe Twente CANLI İZLE, FB Twente maçı link
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Fenerbahçe Twente S Sport yayın izleUEFA Avrupa Konferans Ligi Playoff  Turu ilk maçında Fenerbahçe  ile Twente Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

FENERBAHÇE TWENTE MAÇI CANLI, TIKLA






FENERBAHÇE TWENTE MAÇI HANGİ KANALDA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz Andrew Madley yönetecek. Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapacak.

PERES VE ZAJC YERİNE OSAYI VE BARTUĞ

Fenerbahçe, Twente maçına saatler kala UEFA Listesine Luan Peres ve Miha Zajc'ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz'ın dahil edildiğini açıkladı. 

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FENERBAHÇE'NİN FORM DURUMU

Bu sezon Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor. Avrupa'da oynadığı maçlarda rakip filelere 15 gol bırakan sarı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Fenerbahçe, ligde ise 2 maçta 4 gol atarken, 1 gol yedi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat; Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi; İsmail, Fred, Szymanski; Cengiz, Tadic, Batshuayi.




Twente: Lars Unnerstall, Mees Hilgers, Robin Pröpper, Joshua Brenet, Mats Rots, Youri Regeer, Sem Steijn, Michal Sadilek, Ricky van Wolfswinkel, Daan Rots, Manfred Ugalde.

259. RANDEVUDA

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 259. mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 258 müsabakada 99 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 341 kez havalandırırken, kalesinde ise 368 gol gördü.

KUPA 3'TE YEDİNCİ SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 7. maçını yapacak. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 19 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 7 gole engel olamadı.

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