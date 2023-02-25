Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı izle! Şifresiz Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı izle!

Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı izle! Sarı-lacivertliler, ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çok tartışılan hakem kararlarının yaşandığı Adana Demirspor deplasmanında 2 puan kaybetmişti. Söz konusu puan kaybıyla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor.
FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI HANGİ RADYODA?
Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe
Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, İrfan Can, Mert Hakan, Diego Rossi, Valencia, King.
Konyaspor
Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Endri Çekici, Muric, Michalak, Diouf.
44. kez karşı karşıya
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde daha önce 43 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 32'sinden galibiyet çıkaran Fenerbahçe'ye karşılık Konyaspor ise 8 galibiyet buldu. 3 karşılaşma ise eşitlikle tamamlandı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini yaşatmıştı. Sınırda 7 isim var
Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.