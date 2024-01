Fenerbahçe - Konyaspor canlı izle! BeIN Sports canlı izle | Fenerbahçe - Konyaspor maçı canlı izle ücretsiz

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde bugün (çarşamba) TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.İstanbulspor'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazanan ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürüyor.18 lig maçında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.Livaković, Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Edin Dzeko.Deniz, Ahmet, Adil, Kahraman, Guilherme, Soner, Uğurcan, Prip, Cicaldau, Marlos, Emrehan.Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları bitti.Bu üç futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sahada olacak.Fenerbahçe'de 4 oyuncu, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.Sakatlıkları geçmesine karşın bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamayacak.Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek diğer isimler.Rodrigo Becao'nun sakat, Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun Afrika Uluslar Kupası'nda olması nedeniyle İstanbulspor karşısında Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu savunma dörtlüsünü sahaya süren teknik direktör İsmail Kartal, Konyaspor karşısında da bu bölgedeki zorunlu rotasyonu sürdürecek.İstanbulspor karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 13'e yükselten Edin Dzeko, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'yi geride bırakarak krallık yarışında zirvede yalnız kaldı.Forma giydiği son 4 lig maçının üçünde gol sevinci yaşayan Bosna Hersekli forvet, Konyaspor karşısında da İsmail Kartal'ın en önemli gol ayağı olacak.Ligde oynanan son 3 maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, hafta sonundaki İstanbulspor müsabakasında kaydettiği 4 golle bu sezon bir maçta en fazla gol atan oyuncu oldu.İrfan Can Kahveci'nin cezasını tamamlamasına karşın teknik direktör İsmail Kartal'ın mücadelede formda olan Cengiz Ünder'i ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.Konyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Muhammet Demir ve Gökhan Töre'nin yanı sıra milli takımda bulunan Bruno Paz, sarı kart cezalısı olan Francisco Calvo, kadro dışı kalan isimler Sokol Cikalleshi ve Paul Bernardoni maçta forma giyemeyecek.Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek.İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan Fenerbahçe, Süper Lig'in erteleme haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek.İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 44 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 33 kez mağlup ederken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.Bu maçlarda Fenerbahçe 112 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 48 gol gördü.Sarı-lacivertli takım, rakibini konuk ettiği 22 Süper Lig mücadelesinde 19 galibiyet elde etti. 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, Konyaspor sahadan 2 kez 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe evindeki maçlarda 64 gol kaydederken, kalesinde 21 gol gördü.Fenerbahçe, Konyaspor ile oynadığı son 10 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken 4 kez kaybetti, 1 maç beraberlikle sonuçlandı.Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 17 gol kaydederken, 9 gol yedi.