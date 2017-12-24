Fenerbahçe Doğuş Muratbey Uşak maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE DOĞUŞ-MURATBEY UŞAK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde heyecan sürüyor
. Ligin 12. haftasında oynanacak Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak maçı naklen yayınlanacak.
24 Aralık Pazar günü saat 13.00'te oynanacak maç, Ntv Spor ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak maçı 24 Aralık Pazar günü saat 13.00'ten itibaren Ntv Spor ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
Takım İstatistikleri (Fenerbahçe Doğuş – Muratbey Uşak):
Kazanılan Maç: 9 - 1
Atılan Sayı: 88.5 – 74.5
Ribaund: 32.1 – 31.6
Asist: 23.2 – 16.2
Top Çalma: 7.4 – 6.1
Top Kaybı: 9.8 – 14.5
Blok: 2.6 – 1.4
Faul: 21.3 – 21.3
Verimlilik: 112.5 – 75.7
S.Atış: %74.4 - %70.4
İki Sayı: %62.4 - %49.5
Üç Sayı: %43.5 - %34.7İstatistik Liderleri - Ortalamalar (Fenerbahçe Doğuş – Muratbey Uşak):
Süre: Nicolo Melli 23.7 – Earl Calloway 32.3
Sayı: James Nunnally 14.3 – Jordan Hamilton 13.8
Ribaund: Nicolo Melli 5.5 – Jordan Hamilton 6.7
Asist: Kostas Sloukas 5.1 – Earl Calloway 6.1 Geçmiş Karşılaşmalar:
Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle bugüne kadar ligde oynadığı 12 maçta 10 galibiyet aldı.