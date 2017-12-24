Fenerbahçe Doğuş Muratbey Uşak maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?





Takım İstatistikleri (Fenerbahçe Doğuş – Muratbey Uşak):



Kazanılan Maç: 9 - 1

Atılan Sayı: 88.5 – 74.5



Ribaund: 32.1 – 31.6



Asist: 23.2 – 16.2



Top Çalma: 7.4 – 6.1



Top Kaybı: 9.8 – 14.5



Blok: 2.6 – 1.4



Faul: 21.3 – 21.3

Verimlilik: 112.5 – 75.7



S.Atış: %74.4 - %70.4



İki Sayı: %62.4 - %49.5



Üç Sayı: %43.5 - %34.7



İstatistik Liderleri - Ortalamalar (Fenerbahçe Doğuş – Muratbey Uşak):



Süre: Nicolo Melli 23.7 – Earl Calloway 32.3



Sayı: James Nunnally 14.3 – Jordan Hamilton 13.8



Ribaund: Nicolo Melli 5.5 – Jordan Hamilton 6.7



Asist: Kostas Sloukas 5.1 – Earl Calloway 6.1



Geçmiş Karşılaşmalar:



Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle bugüne kadar ligde oynadığı 12 maçta 10 galibiyet aldı.



Kazanılan Maç: 9 - 1Atılan Sayı: 88.5 – 74.5Ribaund: 32.1 – 31.6Asist: 23.2 – 16.2Top Çalma: 7.4 – 6.1Top Kaybı: 9.8 – 14.5Blok: 2.6 – 1.4Faul: 21.3 – 21.3Verimlilik: 112.5 – 75.7S.Atış: %74.4 - %70.4İki Sayı: %62.4 - %49.5Üç Sayı: %43.5 - %34.7Süre: Nicolo Melli 23.7 – Earl Calloway 32.3Sayı: James Nunnally 14.3 – Jordan Hamilton 13.8Ribaund: Nicolo Melli 5.5 – Jordan Hamilton 6.7Asist: Kostas Sloukas 5.1 – Earl Calloway 6.1Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle bugüne kadar ligde oynadığı 12 maçta 10 galibiyet aldı.

Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak karşı karşıya gelecek.. Ligin 12. haftasında oynanacak Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak maçı naklen yayınlanacak.24 Aralık Pazar günü saat 13.00'te oynanacak maç, Ntv Spor ekranında canlı olarakFenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak maçı 24 Aralık Pazar günü saat 13.00'ten itibaren Ntv Spor ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.