Fenerbahçe Doğuş Muratbey Uşak maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

24 Aralık 2017 03:57
Fenerbahçe Doğuş Muratbey Uşak maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE DOĞUŞ-MURATBEY UŞAK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde heyecan sürüyor. Ligin 12. haftasında oynanacak Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak maçı naklen yayınlanacak.

24 Aralık Pazar günü saat 13.00'te oynanacak maç, Ntv Spor ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak maçı 24 Aralık Pazar günü saat 13.00'ten itibaren Ntv Spor ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.



Takım İstatistikleri (Fenerbahçe Doğuş – Muratbey Uşak):

Kazanılan Maç: 9 - 1
Atılan Sayı: 88.5 – 74.5

Ribaund: 32.1 – 31.6

Asist: 23.2 – 16.2

Top Çalma: 7.4 – 6.1

Top Kaybı: 9.8 – 14.5

Blok: 2.6 – 1.4

Faul: 21.3 – 21.3
Verimlilik: 112.5 – 75.7

S.Atış: %74.4 - %70.4

İki Sayı: %62.4 - %49.5

Üç Sayı: %43.5 - %34.7

İstatistik Liderleri - Ortalamalar (Fenerbahçe Doğuş – Muratbey Uşak):

Süre:  Nicolo Melli 23.7 – Earl Calloway 32.3

Sayı: James Nunnally 14.3 – Jordan Hamilton 13.8

Ribaund: Nicolo Melli 5.5 – Jordan Hamilton 6.7

Asist: Kostas Sloukas 5.1 – Earl Calloway 6.1

Geçmiş Karşılaşmalar:

Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle bugüne kadar ligde oynadığı 12 maçta 10 galibiyet aldı.

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