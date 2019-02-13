Fenerbahçe Beko Bahçeşehir maçı canlı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Bahçeşehir maçı saat kaçta?

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası, Ankara'da başlayacak.
Ankara Spor Salonu'nda 13-17 Şubat tarihlerinde yapılacak kupada, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko, TOFAŞ ve Türk Telekom takımları mücadele edecek. Karşılaşmalar, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.
Erkekler Türkiye Kupası'nın ilk 2 gün maç programı şöyle: Bugün:
17.00 Türk Telekom-Galatasaray Doğa Sigorta
20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji 14 Şubat Perşembe:
17.30 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol
20.30 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan
Erkekler Türkiye Kupası, 17 Şubat Pazar günü yapılacak müsabaka sonunda sahibini bulacak.