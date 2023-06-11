Haber Tarihi: 11 Haziran 2023 18:37 - Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2023 18:37

Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı yayını için nefesler tutuldu. Süper Lig'de Galatasaray derbisinde yara alan Sarı-Lacivertliler, Türkiye Kupası'nda Başakşehir karşısında mücadele verecek. Fenerbahçe Başakşehir kupa finali için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına veda eden Fenerbahçe, Avrupa kupalarına gidebilmek için Türkiye Kupası'nı almak istiyor. Peki, Ziraat Türkiye kupası Fenerbahçe Başakşehir finali hangi gün, nerede oynanacak? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası finali hangi kanalda oynanacak ve saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finale kalan 8 takım arasında yapılan kura sonucu eşleşmeler bugün açıklandı. Çeyrek finale kalan Sivasspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Trabzonspor ve Kayserispor bugün gerçekleşen ZTK çeyrek final kura çekimi ardından rakiplerini öğrendi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final tek maç mı? İşte 2023 ZTK çeyrek finali hakkında detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL TEK MAÇ MI?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Final müsabakası, yarı finalde tur atlayan iki takım arasında, TFF tarafından belirlenen tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre yapılacak.

Final müsabakasında, eşitliğin bozulmaması halinde on beşer dakikalık iki uzatma devresi oynanır. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması halinde kazanan takım penaltı vuruşları sonucunda belirlenir.

VAR VAR

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final, Yarı Final ve Final müsabakalarında, Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ 2023

FENERBAHÇE'NİN ZTK RAKİBİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi Kayserispor oldu.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ KİM OLDU?


ZTK çeyrek final turunda Trabzonspor Ankaragücü ile eşleşti.

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Galatasaray Başakşehir ile eşleşti.

Sivasspor – Gaziantep FK eşleşmesi de Ziraat Türkiye Kupası'nın son eşleşmesi oldu.

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