Fenerbahçe Başakşehir maçı HD izle canlı, FB Başakşehir Canlı bein sports

Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.Volkan, Onur, Duarte, Karzev, Lima, Abeid, Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Figueiredo, PiatekFenerbahçe ile Başekşehir ligde 31. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 30 karşılaşmada Fenerbahçe 16 galibiyet alırken Başakşehir ise 11 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 maç ise berabere bitti. Fenerbahçe'nin 42 golüne karşılık Başakşehir 33 kez rakibinin filelerini havalandırdı.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecekleri maç için planını yaptı. Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu, takımını Başakşehir maçına taktik çalışmalar kadar mental anlamda da hazırlamaya çalışıyor. İsmail Kartal, öğrencilerinin sezonun bu bölümüne kadarki performansından fazlasıyla memnun. Ancak oyuncuların ayaklarının yere sağlam basmasını sağlamaya da büyük önem veriyor. Tecrübeli hoca, dünkü antrenmanda bir kez daha futbolcularına bir konuşma yaptı. Kartal'ın, ''Yaralı bir rakiple oynayacağız. Sezona istedikleri gibi başlayamadılar ve teknik adam değişikliğine gittiler. Böylece farklı bir takım hüviyetine büründüler'' dediği öğrenildi. Başakşehir'in kadrosunda şampiyonluk yaşamış, kaliteli oyuncular olduğuna dikkat çeken başarılı çalıştırıcının, ''Çıkışa geçmek istiyorlar ve bizle oynayacakları maçı fırsat olarak görüyorlar. Bize pek çok zorluk çıkaracaklar. Şu ana kadar çok iyi sonuçlar aldık ve kazanma alışkanlığına sahibiz. Kalitemizi sahaya yansıtmayı başardık. Muhteşem taraftarımızı da yine arkamıza alacağız. Ancak ne olursa olsun, ilk düdükten son düdüğe kadar dikkatli olmak zorundayız. Yolumuza kayıpsız devam edeceğimize inancım tam'' ifadelerini kullandığı kaydedildi.