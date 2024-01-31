Haber Tarihi: 31 Ocak 2024 12:46 - Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 13:18

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 31 Ocak 2024 | FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (Fed), 30-31 Ocak tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda faiz kararını açıklayacak. Toplantı sonrası faiz kararı, saat 22.00'de Türkiye saatiyle duyurulacak. Peki, FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 FED faiz beklentisi ve toplantı tarihleri

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 31 Ocak 2024 | FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinde yumuşak iniş senaryolarının güç kazanırken gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı yılın ilk faiz kararına çevrildi. Fed'in toplantıda faize dokunması beklenmiyor. Peki, FED toplantısı saat kaçta?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fed, Aralık ayındaki toplantıda politika faizini 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Piyasalarda, Fed'in Ocak ayında da faizi sabit tutacağı beklentisi hakim. Ancak, bazı ekonomistler, Fed'in enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle faizi 25 baz puan artırabileceğini tahmin ediyor.

Fed'in faiz kararı, dünya ekonomisi ve piyasaları için önemli bir gösterge niteliğinde. Faiz kararının, ABD ekonomisinin gidişatını, küresel enflasyonu ve finansal piyasaları etkileyeceği öngörülüyor.

Fed'in faiz kararının ne olacağı, toplantıda açıklanacak verilere ve Fed yetkililerinin açıklamalarına bağlı olacak.

İşte, Fed faiz kararının açıklanacağı toplantıda dikkate alınacak başlıca veriler:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE)

Üretici fiyat endeksi (ÜFE)

İşsizlik oranı

Üretim ve istihdam

Fed yetkililerinin açıklamaları da faiz kararının belirlenmesinde etkili olacak. Fed yetkilileri, toplantı sonrası düzenleyecekleri basın toplantısında, faiz kararını gerekçelendirecek ve ekonomiye ilişkin beklentilerini paylaşacak.

Fed'in faiz kararının açıklanmasının ardından, piyasalarda hareketlilik yaşanması bekleniyor. Faiz kararının, dolar ve diğer para birimlerinin değerini, tahvil ve hisse senedi piyasalarını etkileyeceği tahmin ediliyor.

Fed faiz beklentisi

ABD Merkez Bankası (Fed), 30-31 Ocak tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda faiz kararını açıklayacak. Toplantı sonrası faiz kararı, saat 22.00'de Türkiye saatiyle duyurulacak.

Fed, Aralık ayındaki toplantıda politika faizini 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Piyasalarda, Fed'in Ocak ayında da faizi sabit tutacağı beklentisi hakim. Ancak, bazı ekonomistler, Fed'in enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle faizi 25 baz puan artırabileceğini tahmin ediyor.

Foreks'in anketine göre, piyasa katılımcılarının %65'i Fed'in Ocak ayında faizi sabit tutacağını, %35'i ise faizi 25 baz puan artıracağını tahmin ediyor.

Fed faiz toplantısı tarihleri 2024

Fed, 2024 yılında toplam 8 toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıların tarihleri şu şekilde:

30-31 Ocak

19-20 Mart

30 Nisan-1 Mayıs

11-12 Haziran

30-31 Temmuz

17-18 Eylül

6-7 Kasım

17-18 Aralık

Fed, toplantı tarihinden 2 hafta önce, toplantı gündemini ve toplantıda tartışılacak başlıca konuları açıklıyor.
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