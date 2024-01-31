FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 31 Ocak 2024 | FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinde yumuşak iniş senaryolarının güç kazanırken gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı yılın ilk faiz kararına çevrildi. Fed'in toplantıda faize dokunması beklenmiyor. Peki, FED toplantısı saat kaçta?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Fed, Aralık ayındaki toplantıda politika faizini 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Piyasalarda, Fed'in Ocak ayında da faizi sabit tutacağı beklentisi hakim. Ancak, bazı ekonomistler, Fed'in enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle faizi 25 baz puan artırabileceğini tahmin ediyor.



Fed'in faiz kararı, dünya ekonomisi ve piyasaları için önemli bir gösterge niteliğinde. Faiz kararının, ABD ekonomisinin gidişatını, küresel enflasyonu ve finansal piyasaları etkileyeceği öngörülüyor.



Fed'in faiz kararının ne olacağı, toplantıda açıklanacak verilere ve Fed yetkililerinin açıklamalarına bağlı olacak.



İşte, Fed faiz kararının açıklanacağı toplantıda dikkate alınacak başlıca veriler:



Tüketici fiyat endeksi (TÜFE)



Üretici fiyat endeksi (ÜFE)



İşsizlik oranı



Üretim ve istihdam



Fed yetkililerinin açıklamaları da faiz kararının belirlenmesinde etkili olacak. Fed yetkilileri, toplantı sonrası düzenleyecekleri basın toplantısında, faiz kararını gerekçelendirecek ve ekonomiye ilişkin beklentilerini paylaşacak.



Fed'in faiz kararının açıklanmasının ardından, piyasalarda hareketlilik yaşanması bekleniyor. Faiz kararının, dolar ve diğer para birimlerinin değerini, tahvil ve hisse senedi piyasalarını etkileyeceği tahmin ediliyor.



Fed faiz beklentisi



ABD Merkez Bankası (Fed), 30-31 Ocak tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda faiz kararını açıklayacak. Toplantı sonrası faiz kararı, saat 22.00'de Türkiye saatiyle duyurulacak.



Fed, Aralık ayındaki toplantıda politika faizini 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Piyasalarda, Fed'in Ocak ayında da faizi sabit tutacağı beklentisi hakim. Ancak, bazı ekonomistler, Fed'in enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle faizi 25 baz puan artırabileceğini tahmin ediyor.



Foreks'in anketine göre, piyasa katılımcılarının %65'i Fed'in Ocak ayında faizi sabit tutacağını, %35'i ise faizi 25 baz puan artıracağını tahmin ediyor.



Fed faiz toplantısı tarihleri 2024



Fed, 2024 yılında toplam 8 toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıların tarihleri şu şekilde:



30-31 Ocak



19-20 Mart



30 Nisan-1 Mayıs



11-12 Haziran



30-31 Temmuz



17-18 Eylül



6-7 Kasım



17-18 Aralık



Fed, toplantı tarihinden 2 hafta önce, toplantı gündemini ve toplantıda tartışılacak başlıca konuları açıklıyor.



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