FB-GS maçı ne zaman? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında, futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayım başladı.

Mücadelede düdüğü Atilla Karaoğlan çalacak. Yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak. Maçın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olarak görev yapacak.

Bu nefes kesici derbi, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Süper Lig'in coşkusu yeni sezonda da beIN Sports'ta yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Bu önemli karşılaşma yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de büyük bir ilgiyle takip edilecek. Fransa, Amerika, Kanada, İspanya, Portekiz, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Arnavutluk gibi pek çok ülkede de canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Bu sezonun en önemli maçlarından biri olacak olan derbide, teknik direktörlerin yapacağı tercihler sonucu belirleyecek. Fenerbahçe'nin hücum hattında Dzeko'nun oynaması beklenirken, Galatasaray'da yeni transfer Osimhen'in sahada olacağı tahmin ediliyor.

Livakovic, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail (Amrabat), Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus (Sallai), Mertens, Barış, Osimhen



FENERBAHÇE 11 VS. 11 GALATASARAY



Fenerbahçe ile Galatasaray, kritik maçta kozlarını paylaşaccak. Dev derbi öncesi iki takımın muhtemel 11'ini sizler için karşılaştırdık.



LIVAKOVIC - MUSLERA



Fenerbahçe'nin kalesinde sezona formda başlayan ve kritik kurtarışlarla takımının gol yemesini önleyen Dominik Livakovic bulunurken, Galatasaray'ın kalesinde özellikle Avrupa maçlarında kötü bir grafik çizse de tecrübesiyle her büyük maça damgasını vurabilecek potansiyelde olan Fernando Muslera olacak.



MERT MÜLDÜR - KAAN AYHAN



Osayi Samuel'in yokluğunda Fenerbahçe'nin defansının sağında Mert Müldür görev yapacak. Sol bekte de forma giyebilen başarılı oyuncu temposuyla takımına yardımcı olacak. Okan Buruk'un hücum ve kale dışında bu sezon neredeyse her bölgede forma şansı verdiği Kaan Ayhan da Galatasaray'da sağ bek pozisyonunda maça çıkacak. Sarı kırmızılı takımda 3. kaptanlığa getirilen tecrübeli futbolcu derbide Galatasaray'ın önemli bir kozu olacak.



BECAO - DAVINSON



Alexander Djiku'nun sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle Fenerbahçe'de Becao'nun ilk 11'de olması bekleniyor. Kasımpaşa maçında da maça bailayan ve kritik müdahaleleriyle rakip takımı kalesine yaklaştırmayan Brezilyalı savunmacı derbide de sahadaki yerini alacak. Galatasaray'da sakatlığını atlatmasıyla ilk 11'e dönen Davinson Sanchez son iki maçta Galatasaray için ne dakar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Kolombiyalı savunmacının gelmesiyle birlikte sarı kırmızılı takımın defansındaki dağınık görüntü kayboldu. Davinson, Galatasaray adına derbide önemli bir rol üstlenecek.



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ - ABDÜLKERİM BARDAKCI



Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Okan Buruk'un vazgeçilmezi olurken, Çağlar Söyüncü de Jose Mourinho'nun vazgeçilmez futbolcusu oldu. İki milli oyuncu sezon başından takımının savunma yükünü sırtladı. Abdülkerim'in performansı sezon öncesi sallansa da Davinson'un takıma dönmesiyle o da kendini buldu.



7OOSTERWOLDE - JAKOBS



Fenerbahçe'nin yıldız ismi Jayden Oosterwolde, derbilerde hırsı ve mücadelesiyle ön plana çıkan bir isim. Büyük maçlarda ekstra motive olan Hollandalı futbolcu stoper bölgesinde de mücadele edebiliyor. Galatasaray'da ise sol bekte yeni transfer Ismail Jakobs forma giyecek. Rizespor'da ilk maçına çıkan ve beğeni toplayan Senegalli yıldız, savunmanın solundan gelecek tehlikeleri önlemeye çalışacak.



İSMAİL YÜKSEK - LUCAS TORREIRA



İki takımın da 6 numarası rakipleri kıskandıracak düzeyde kaliteli görünüyor. İsmail Yüksek, hem milli takım da hem de Fenerbahçe'de muazzam bir sezon başlangıcı yaptı. Başarılı oyuncu, hırsı ve çalışkanlığıyla Jose Mourinho'dan formayı aldı ve bir daha bırakmadı. Galatasaray'da ise aynı kalitede Uruguaylı yıldız Lucas Torreira var. Tecrübeli orta saha, performansıyla Okan Buruk'un sisteminin baş mimarları arasında yer alıyor.



FRED - BERKAN KUTLU



Fenerbahçe'nin bir başka Brezilyalı yıldızı Fred, takımı adına hem hücumda hem de defansta önemli bir silah. Onun yokluğunda kazanmakta zorlanan sarı lacivertli takımın derbideki en önemli isimlerinden biri Fred olacak. Okan Buruk'tan yeni sezonda daha fazla forma şansı bulan ve bunu iyi kullanan Berkan Kutlu'nun da derbide 11'de olması bekleniyor. Orta sahadaki üstünlüğü kaybetmek istemeyen Buruk, son maçlara göre değişikliğe gidebilir.



SEBASTIAN SZYMANSKI - GABRIEL SARA



Jose Mourinho'nun çok beğendiği Szymanski ile Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara dev maçta 10 numara pozisyonunda görev alacak. Jose Mourinho geldiği günden beri Szyamanki'yi sahaya sürmekten vazgeçmedi. Kalitesiyle derbide fark yaratabilir. Okan Buruk, daha çok 8'de kullandığı Sara'nın bu kez hücum becerilerinden faydalanmak istiyor. Başarılı teknik adam bu pozisyonda Dries Mertens'e de forma şansı verebilir.



DUSAN TADIC - BARIŞ ALPER YILMAZ



Saint-Maximin'in gelişiyle birlikte sağ kanatta görev almaya başlayan Dusan Tadic, yerini yadırgamadı. Geçen sezonun büyük bölümünü sol kanatta oynamasına rağmen Sırp futbolcu, opsiyonel bir oyuncu olduğunu gösterdi. Mourinho, bu mçata da Tadic'e sağ kanatta görev verecek. Galatasaray'da ise sağ kanatta Barış Alper Yılmaz mücadele edecek. Oynadığı son 4 maçta rakip fileleri havalandıran Barış, Okan Buruk'un en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu, fiziksel gücü ve hızıyla rakip savunmaları yıpratabilir.



SAINT-MAXIMIN - ROLAND SALLAI



Fenerbahçe'nin hücumda en çok güvendiği isimlerden biri de Allan Saint-Maximin. Savunma arkasına atılacak toplarda hızını, bire birlerde çalım yeteneğini konuşturabilen Maximin, derbide Galatasaray'ın canını yakabilir. Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai ise henüz maça çıkmamasına rağmen antrenmandaki güçlü görüntüsüyle formayı almış gibi görünüyor. Son maçta gol atan Yunus Akgün de aynı formaya aday ancak Sallai daha güçlü basab taraf gibi gözüküyor.



EDIN DZEKO - VICTOR OSIMHEN



Bir tarafta tecrübe, bir tarafta güç ve hırs. İki takımın da hücum silahı çok güçlü. Fenerbahçe formasıyla yaşına rağmen atmaya devam eden Edin Dzeko, derbide önemli bir güç olarak öne çıkıyor. Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı yıldız golcü Osimhen'in kalitesi zaten ortada. Sezonun henüz başı olması dolayısıyla kaliteli bir derbi bizi bekliyor diyebiliriz.



Fenerbahçe, geride kalan 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak haftaya 13 puanla 2. sırada giriyor. Teknik direktör Jose Mourinho, lider durumda olan Galatasaray'ı yenip zirveyi ele geçirmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'deki ilk 5 maçını da kazanan Galatasaray, 15 puanla zirvede yer alıyor. Cimbom, Konyaspor, Rizespor, Adana Demirspor gibi takımlara karşı aldığı galibiyetlerle güçlü bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de sakatlıktan tam olarak kurtulamayan Bright Osayi-Samuel'in derbide forma giymesi beklenmiyor. Aynı şekilde Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Hakim Ziyech de bu karşılaşmada oynayamayacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, bu derbide ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. Kasımpaşa maçında kadroda olmayan Kostic, Galatasaray karşısında sahada olması bekleniyor.

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, takımla antrenmanlara başladı. Arjantinli yıldız, derbi öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un kararını bekliyor.

Fenerbahçe'de Amrabat, En-Nesyri, Saint Maximin, Cenk Tosun, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın, Galatasaray karşısında ilk derbilerine çıkmaya hazırlanıyor.

Son dört maçta dört gol atan Barış Alper Yılmaz, takımının başarısında büyük rol oynadı. Gaziantep FK, Rizespor, Adana Demirspor ve Konyaspor karşılaşmalarında attığı gollerle adından söz ettiren oyuncu, derbide de sahada olacak.





Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig'de yeni sezonun ilk FB-GS derbi heyecanı Kadıköy'de yaşanacak. Fenerbahçe, ezeli rakibini konuk edeceği mücadeleyi kazanarak rakibinin puan sıralamasında üstüne çıkmayı hedeflerken, son şampiyon Galatasaray maçı kazanıp aradaki puan farkını açmanın hesaplarını yapıyor. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte, dev derbiye ilişkin son gelişmeler