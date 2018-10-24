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Fatih Terim'den Garry'e VUR emri!

Fatih Terim, Schalke ile oynanacak kritik maç öncesi Garry Rodrigues'e 'VUR' emri verdi!

Kaynak: Türkiye
Fatih Terim'den Garry'e VUR emri!
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24 Ekim 2018 09:01
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımın yıldız kanat oyuncusu Rodrigues ile özel olarak görüştü.

Lokomotiv Moskova maçından sonra büyük düşüş yaşayan yıldız oyuncuya moral verirken "Ben sana güveniyorum ve Schalke maçında patlama yapmanı bekliyorum. Senden de kaleye bol bol şut çekmeni istiyorum" dedi.

Terim takımla yaptığı toplantıda ise "Schalke maçı hepimizi için iyi bir fırsat. Yenersek hem gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atarız hem de öz güven kazanırız" ifadelerini kullandı.

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