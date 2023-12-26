Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, Panathinaikos'la anlaşmak üzere! Tecrübeli çalıştırıcı yarın Atina'ya gidecek. 2010'dan bu yana şampiyonluğa ulaşamayan Panathinaikos bu sezon 15 maçta topladığı 34 puan ile ikinci sırada bulunuyor. Peki, Fatih Terim Panathinaikos'a mı gidiyor? Panathinaikos hangi ülkenin, nerenin takımı?



FATİH TERİM PANATHINAIKOS'A MI GİDİYOR?



A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, kariyerine yeni bir sayfa eklemeye hazırlanıyor. Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile görüşmelerde bulunan 70 yaşındaki deneyimli teknik adam, kulüp yetkilileriyle prensip anlaşmasına vardı.



Yarın Atina'ya gitmesi planlanan Fatih Terim, burada kulüp yetkilileriyle son görüşmesi gerçekleştirerek kesin anlaşma sağlamayı hedefliyor. Eğer bu görüşme olumlu bir şekilde sonuçlanırsa, Fatih Terim'in Panathinaikos ile 1,5 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor.



Panathinaikos, geçtiğimiz sezon normal sezonu lider tamamlamasına rağmen play-off'ta şampiyonluğu rakibi AEK'e kaptırmıştı. Bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.



Fatih Terim'in Panathinaikos'un başına geçmesi durumunda, ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak olması dikkat çekiyor.



PANATHINAIKOS HANİ ÜLKENİN, NERENİN TAKIMI?



Panathinaikos, Yunanistan'ın Atina şehrine ait bir spor kulübüdür. Bu kulüp, genellikle futbol branşıyla öne çıksa da basketbol, voleybol gibi birçok farklı branşta da faaliyet göstermektedir. Panathinaikos'un futbol takımı, Yunan futbolunun en üst seviyesi olan Yunanistan Süper Ligi'nde mücadele etmektedir. Yunanistan'ın en köklü ve başarılı spor kulüplerinden biri olarak bilinen Panathinaikos, yeşil-beyaz renklere sahip olan futbol formasıyla tanınır.

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