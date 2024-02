Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında? Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan mı oldu?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti. Odatv'nin edindiği bilgilere göre Erkan'ın yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.



FATİH KARAHAN KİMDİR?



İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerini bitirdi. Pennsylvania Üniversitesi'nde doktora derecesi aldı. Fatih Karahan, 2012 - 2022 yılları arasında New York Merkez Bankası'na bağlı Para Politikası Araştırma Bölümü bünyesinde İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları alanında ekonomik araştırma danışmanı olarak görev yaptı. Fatih Karahan evli ve 2 kız çocuğu babası.



FATİH KARAHAN ATANDI



Öte yandan Odatv'nin kulislerden edindiği bilgilere göre Merkez Bankası Yardımcısı Cevdet Akçay'ın Merkez Bankası'nın yeni başkanı olacağı iddiası gerçeği yansıtmıyor.



Mevcut ekonomi politikasının devam edeceğini göstermesi açısından Merkez Bankası Başkanı diğer iki başkan yardımcısından birinin başkan yapılacağı belirtildi.



Odatv'nin edindiği bilgilere göre Erkan'ın yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.



BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA: "KARAR TAMAMEN ŞAHSİDİR"



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"Eski Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum."



Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti



Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti. Erkan, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" dedi. Odatv'nin edindiği bilgilere göre Erkan'ın yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.



Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlediğini aktaran Erkan, şunları belirtti:



"Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim.



Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi edildiğinde kişisel koşullarımı hiç önemsemeden ülkeme geldim ve görevimin başına geçtim. O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır.



Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum.



Hasseten Amerika'da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra, evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum.



Saygılarımla."



Haber ile daha fazlasına ulaşın: