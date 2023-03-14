Fahriye Evcen doğum yaptı mı? Fahriye Evcen hamile mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından oğlu Karan ile paylaşım yaptı. İşte o paylaşım;6 sene önce dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten geçtiğimiz günlerde İkinci oğlu Kerem'i kucağına almıştı. Doğum yaptıktan sonra hastane çıkışı görüntülenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti kısa bir röportaj vererek oğlu Kerem'in ilk oğlu Karan'a benzediğini açıklamışlardı. Ekranlardan uzak olan Evcen günler sonra oğlu Karan ile çekilmiş olduğu bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.Dizi setinde tanıştığı Burak Özçivit ile 2017 yılında evlenen Fahriye Evcen, 2019 yılında ilk bebeği Karan'ı kucağına aldı. İkinci kez hamilelik heyecanı yaşayan oyuncu, bugün doğum yaptı.Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri ikinci bebekleri bugün öğlen saatlerinde kucağına aldı. Çift bebeklerine Kerem adını verdi.Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 Almanya doğumludur.Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir. Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu.Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı. Fahriye Evcen ilk Sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun olmuştur.Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterine canlandırdı.Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyazperdeye döndü.29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. 2017 yılında Los Angeles merkezli bir internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı