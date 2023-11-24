Haber Tarihi: 24 Kasım 2023 17:53 - Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 17:53

Exxen Fiyatları 2023! Exxen Spor Zamlı Ücreti Ne Kadar?

EXXEN zam mı geldi? sorusu gündeme oturdu. Milyonlarca Exxen kullanıcısı merakla konuyu araştırmaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi mücadelelerinin yayımlandığı Exxen Dijital Platformu zam haberinin doğruluğu araştırılıyor. Peki Exxen yüzde kaç zam yaptı? İşte Exxen zamlı fiyatlar 25 Kasım…

Exxen Fiyatları 2023! Exxen Spor Zamlı Ücreti Ne Kadar?
Abone Ol
Exxen Spor üyelik paketi ücretinin detayları belli oldu. Reklamlı ve reklamsız iki farkı paket seçimi sunan Exxen'in aylık ve yıllık Exxen Spor paketinin fiyatları 2023 yılı için açıklandı. Peki, Exxen üyelik paketleri fiyatları ne kadar, kaç TL? Deneme paketi ne kadar? EXXEN SPOR ÜYELİK PAKETİ ÜCRETİ 2023
24 Kasım akşam saatlerinde Exxen Dijital Platformu için zam kararı alındı. Güncel rakamlar şöyle:

Reklamlı Yıllık Paket: 70.40 TL 83 TL / 12 Ay

Reklamlı Aylık Paket: 84.50 TL 99.90 TL

Reklamsız Yıllık Paket: 97.40 TL 115 TL / 12 Ay

Reklamsız Aylık Paket: 116.90 TL 137.90 TL

Exxen 14 gün ücretsiz kampanyasına nasıl katılınır?

Old Trafford'da Manchester United'ı yenerek tarihe geçen Galatasaray bu kez evinde başka bir dünya devi Bayern Münih'i ağırlıyor. 24 Ekim Salı akşamı 19.45'te Rams Park'ta oynanacak mücadele Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Exxen maçı şifresiz olarak yayınlayacağını duyurdu. Maçı izlemek için Exxen platformunda üyelik oluşturmak gerekiyor.


https://www.exxen.com/tr/sign-up adresine gidin

Mail ve şifre girdikten sonra mail adresinize gelen kodu sonraki sayfada girin

Gelen pencereden Exxenspor seçeneğini seçmeniz gerekli

Paketlerden birini seçerek devam edin

Ödeme bilgilerinizi girin

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Exxen ücretsiz deneme kampanyasına üye olmak için muhakkak kredi kartı bilgilerini vermek gerekiyor. Kredi kartı vermek istemiyorsanız Exxen üyesi olamazsınız.

Tavsiyemiz bir sanal kart oluşturarak bu kartın bilgilerini vermeniz ve sanal kartın bakiyesini 1TL olarak belirlemeniz. Çünkü Exxen kredi kartını kontrol etmek için 1TL çekim yapıyor ve 1 hafta sonra iade ediyor.

BAYERN MÜNİH-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında bu akşam deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.

Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç saat 23.00'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

İki takımın bu akşam yapılacak maça şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane, Kane

Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.



Diğer yandan spor yayınları yapan Exxenspor'un fiyatları da geçtiğimiz dönemde önemli miktarda artış gösterdi. Son yapılan zamların ardından en uygun paket aylık 119 TL olurken, reklamsız aboneliğin fiyatı ise 169 TL'ye ulaştı.

Exxen kullanmayı bırakmak isteyenlerin büyük bölümü ne yapacağını bilmiyor. İşte Exxen üyelik iptali rehberi ve Exxen abonelik iptali işlemi!



EXXEN ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Reklamlı aylık paket – 64.90 TL

Reklamlı yıllık paket – Aylık 54 TL (Toplamda 648 TL)

Reklamsız aylık paket – 89.90 TL

Reklamsız yıllık paket – 74.90 TL (Toplamda 898.80 TL)

EXXENSPOR ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Reklamlı aylık paket – 144.90 TL

Reklamlı sezonluk paket – Aylık 119.90 (Toplamda 1.428 TL)

Reklamsız aylık paket – 169.90 TL

Reklamsız sezonluk paket – Aylık 139 TL (Toplamda 1.668 TL)

EXXEN HESABI NASIL AÇILIR? – EXXEN'E NASIL KAYIT OLUNUR?

Adım 1: İlk olarak Exxen ana sayfasını buradan açın.

Adım 2: Ana sayfa üzerinden Ad Soyad ve E-posta alanlarını doldurduktan sonra 7 gün ücretsiz izle butonuna tıklayın.

Adım 3: Birinci aşamada e-posta adresiniz, şifreniz ve telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu alanları doldurduktan sonra ilgili şartları kabul edip ilerleyin.

Adım 4: Abonelik tipi ile ilgili adımda dört farklı üyelik tipi bizi karşılıyor. Kendinize uygun paketi seçip son adıma geçebilirsiniz.

Döviz kurunun artması ve düna genelinde yaşanan enflasyon diğer tüm hizmetlerde olduğu gibi Exxen abonelik fiyatına da olumsuz yansımış durumda.

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
EXXEN
Gündem

Diğer Haberler

Filistin'i destekleyen Youcef Atal gözaltına alındı! Nice Filistin'i destekleyen Youcef Atal gözaltına alındı!
Türkiye veteranlar ile Bosnak Hersek veteranlar karşı karşıya Futbol Türkiye veteranlar ile Bosnak Hersek veteranlar karşı karşıya
Boğaziçililer yılın spor insanlarını belirliyor! Futbol Boğaziçililer yılın spor insanlarını belirliyor!
Erik Ten Hag'dan sakat isimler için açıklama! Manchester United Erik Ten Hag'dan sakat isimler için açıklama!
Mirabal kardeşler kimdir? Mirabal kardeşler sözleri ve filmi Gündem Mirabal kardeşler kimdir? Mirabal kardeşler sözleri ve filmi
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları, resimleri 2023 Gündem 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları, resimleri 2023
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Nedir? Gündem 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Nedir?
Tahkim Kurulu'ndan Enes Ünal kararı! Trendyol Süper Lig Tahkim Kurulu'ndan Enes Ünal kararı!
TFF'den Erden Timur ve Ertuğrul Doğan'ın cezasına indirim! Galatasaray TFF'den Erden Timur ve Ertuğrul Doğan'ın cezasına indirim!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de Fred ve Djiku'nun son durumu
2
Barcelona'yı endişelendiren istatistik!
3
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye iyi haber!
4
Fenerbahçe'de Fred'in yerine 3 aday
5
Galatasaray yeni Drogba'yı İsveç'te buldu!
6
İstanbulspor'da şok ayrılık: önce darp raporu, sonra fesih
7
Mourinho: "R. Madrid'e gitmemek deliliktir"

SON HABERLER

yukarı ok