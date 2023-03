Ertuğrul Doğan kimdir, serveti ne kadar, ne iş yapar? Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Trabzonspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan, bordo mavili kulübün 18. başkanı oldu. Peki, Ertuğrul Doğan kimdir, serveti ne kadar, ne iş yapar?Türkiye'nin elektrik üreten en büyük 100 firmasından biri olan Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Doğan 1977 yılında Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun olan Doğan, 2000 yılında "Doğan Akaryakıt" adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı.Gayrimenkul şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığı görevini de üstlenen Doğan, 2014 yılında enerji sektörüne adım atan Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Doğan'ın şirketi 2018 yılında Çorum Mecitözü ilçesinde 5 MW, 2020 yılında Afyonkarahisar Çay ilçesinde 27 MW, 2021 yılı Ocak ayında ise Samsun Çarşamba ilçesinde 27 MW Biyokütle Enerji Tesisi projelerini tamamladı. Şirket, Karaman'daki 40 MW Biyokütle Enerji Santrali yatırımı ile toplamda 100 MW ile Türkiye'nin en büyük Biyokütle Enerji Santrali yatırımı yapan firması oldu.Trabzon Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu ve Oltan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Doğan, Trabzon Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı görevini de yaptı. Doğan, 8 Nisan 2018'de Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulunda Başkan Yardımcılığını yürüttü.Ertuğrul Doğan, başkanlığa geldikten sonra hayata geçireceği çalışmalarla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.İşte o açıklamalar...Trabzonspor başkanı olmanın, bordo-mavili her taraftarın hayali olduğunu belirten Ertuğrul Doğan, "Trabzon sokaklarında, tribünlerinde büyüyen birisi için Trabzonspor başkanlığı olayın son noktası. Delegelerimiz bana sağolsun bu yaşta bu şansı verdi. Çok mutluyum tabii bu ayrı bir konu ama işimiz çok zor" diye konuştu.Kulübün yaşadığı ekonomik sorunların çözüm beklediğini belirten Doğan, DHA'ya şöyle konuştu: "Sadece Trabzonspor'un sorunu var gibi bir durum ortaya çıkıyor ama bu Türk futbolunun genel problemi ekonomi. Ciddi bir problem bunun acilen çözülmesi lazım. Biz Trabzonspor Kulübü olarak kendi ekonomimizi sürdürülebilir hale getirmek için ne yapmamız lazım derseniz, bunları biliyoruz. Yaklaşık 5 buçuk yıldır bu işin içerisindeyim. Sorunlar çok net ve sorunların çözümü de belli. Trabzonspor camiasını ve gücünü arkamıza alarak bu sorunları çözmek için uğraşacağız."Trabzonspor'a gelir getirecek projeler için çalışacaklarını söyleyen Doğan, "Stat sponsorluğumuz şu an boş. Önemli konulardan bir tanesi bu. Bununla alakalı ilk toplantımızdan sonra bir ekip oluşturup bununla alakalı çalışmaya başlayacağız. Bunun dışında Kartal'daki arazimizle alakalı planlamalarımız var. Bugüne kadar çeşitli görüşmelerimiz olmuştu fakat bir aksiyon alamadık. Basına yansımayan diğer konularda ise çalışmalarımız devam ediyoruz" diye konuştu.Uzungöl'de bulunan HES projesinin yüzde 90'lık kısmına ortak alınmasıyla ilgili, proje hayata geçtikten sonra yüzde 10'luk hisseden kazandıracağı gelirin yeterli olmayacağını ifade eden Doğan, "Kulübe katkı sağlayacak tabii ama bizim problemlerimiz daha büyük. Bizim bir projeyle çözülebilecek problemlerimiz yok. Tabii ki karın belli bir kısmını alacağımız için Trabzonspor'a bir gelir kapısı olacak" ifadelerini kullandı.Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından Orhan Ak'ın yönettiği bordo mavili takıma kısa sürede yeni teknik adam bulmak için çalışacaklarını açıklayan Doğan, "Şu an görüştüğümüz hiçbir hoca yok. Yönetim kurulu toplantımızdan sonra arkadaşlarımızla beraber oturup karar vereceğiz. Sonrasında belli adaylar üzerinden bana veya bir yönetim kurulu üyesine yetki verilecek. Bu yetkiyle birlikte görüşmelerimizi yapacağız" dedi.Trabzonspor altyapısında ciddi bir yenilenme olacağını söyleyen Doğan, şunları kaydetti: "Bunu öze dönüş olarak isimlendirmeyeceğim. Her oyuncunun doğrusu lazım. Yerli ve doğru oyuncu olması lazım. Bunun için de altyapıda o oyuncunun çok iyi eğitim alması, altyapısını sağlaması, gelişimini sağlaması lazım. Trabzonspor'da bu süreçler böyle yürümüyor. Bizim dönemimiz de dahil olmak üzere, Trabzonspor ekonomik bir sıkıntı yaşıyor ve bir anda 10 oyuncu gidip altyapıdan 10 oyuncu geliyor. Fakat bu plan dahilinde çıkmadığı için oyunculardan verim alma şansın ortadan kalkıyor. İlk başta altyapıdaki bu organizasyonu ve planlamayı sağlamamız lazım. Bununla alakalı olarak yabancı bir firmayla 1 yıldır çalışmamız sürüyor ve bunun sonuna geldik. Yine burada önümüzdeki hafta Trabzon'daki 2 ekiple anlaşma yapacağız. Bu çok uzun ve detaylı bir konu. Altyapıda tamamen değişecek bir organizasyon yapacağız."Trabzonspor'un sorunlarını çözerken camiayla ortak hareket edeceklerini söyleyen Doğan, "Kulübümüzün durumu bir gerçek ve camiamızla gerçekleri konuşmamız lazım. Biz bundan sonraki süreçte doğrusuyla eğrisiyle yapacağımız her işi anlatarak camiamıza taşıyarak yapacağız. Tabii ki bu süreçte eksiklerimiz olacaktır ama bunları minimuma indirmek için buradayız. İş hayatımda da bunu böyle yapıyorum. Bir hatayı yaptık ama aynı hata ikinci defa yapıldığı zaman hata olmaktan çıkıyor. Bunu çok iyi planlamamız lazım. Bu planlamalarla alakalı olarak çalışmalarımız hazır. Camiamızın da desteğiyle inşallah bu sıkıntıları yaşamayacağız" diye konuştu.