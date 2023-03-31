Haber Tarihi: 31 Mart 2023 10:40 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 10:40

Engelli öğretmen ataması 2023! MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı nasıl olacak?

MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl yapılacak EKPSS engelli öğretmen ataması başvuruları ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün yaptığı duyuru ile Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını ifade etti. Adaylar da "MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?" sorusuna cevap aramaya başladı. İşte EKPSS engelli öğretmen ataması başvuru tarihi 2023!

Engelli öğretmen ataması 2023! MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı nasıl olacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı 3 bin 500 engelli öğretmen ataması başvuru tarihlerini duyurdu. Engelli öğretmen ataması için başvuruların 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacağı açıklandı. Tercihler ise 12-15 Nisan'da yapılacak. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Peki, MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı nasıl olacak?
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Engelli öğretmen ataması başvuruları 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak. Atama için başvurular, 3 Nisan'da alınmaya başlanacak, 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son bulacak. Tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
EKPSS'DEN 50 VE ÜZERİ PUAN ALANLAR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağız. Başvurular, 3-7 Nisan arasında alınacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

2020 veya 2022'de düzenlenen EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan adayların başvuru yapabileceğini açıklayan Özer, "Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak. 8 Mayıs'ta da daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz, 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." bilgisini paylaştı.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS sınavından 50 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek. Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak." bilgisini paylaştı.

Atamaların 25 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Özer, "8 Mayıs tarihinde de daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." dedi.

 
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