EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak, hesaplama tablosu

Memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,57 oranında zam yapılacak. En düşük memur maaşı 32.960 lira oldu. En düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 742 TL oldu.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Yeni asgari ücret rakamı 17 bin 2 TL seviyesinde. Bu rakamı göz önünde bulundurduğumuzda 11 bin 250 ile 11 bin 500 TL arasında bir en düşük emekli maaşının olmasını bekleyebiliriz.

Geçen sene emeklilere yüzde 25 zam yapılırken, en düşük emekli maaşı 7500 TL seviyesinde sabit kalmıştı. 7500 TL üzerinden yüzde 50 artış yapılırsa en düşük emekli maaşı 11 bin 250 TL Seviyesine gelir. Bu noktada biz en düşük emekli maaşının bu seviyede olması gerektiğini bekliyoruz.

Bununla beraber kök maaş düzenlemesi çok önemli. Devletimiz her zaman verdiği sözü tutuyor. O da 'vatandaşların enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz' sözüdür. En az enflasyon oranı kadar artış yapılıyor. Hatta son dönemde asgari ücrete yapılan zamma baktığımızda son 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 38'ler civarındayken, bunun üzerinde 11-12 puanlık bir artış verilerek yapıldığını görüyoruz.

Yine SSK, Bağkur emeklisine de zam 11-12 puan refah payı artışı ile yapılacak. Devletimizin enflasyon oranının çok üzerinde zam yapıyor. Ayrıca Meclis tatil yaptı, 16 Ocak'ta açılacağını biliyoruz. 16 Ocak'ta açılacaksa en düşük emekli maaşına ilişkin bir düzenleme 16 Ocak'tan sonra olacaktır. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi için kanuni bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Kanuni düzenlemenin 16 Ocak'ta Meclis'in açılmasından sonra yapılacağını değerlendirebiliriz.

Zaten memur emeklileri maaşlarını ayın 15'inde alıyor. SSK emeklileri 17'si ile 26'sı arası, Bağkur emeklileri de 25-28'i arası maaşlarını alıyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesinin SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş takvimine yetişeceğini düşünüyorum."

Memur ve emekli maaş zammı enflasyon farkı 2024 | Asgari ücret sonrasında dikkatler memur ve emekli maaş artışına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün tamamına ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilerle birlikte emekli ve memur zammı netleşti. Emekli maaşı ne kadar oldu? Son dakika en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar:TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64,77, aylık yüzde 2,93 arttı. 2023'ün Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin altı aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak belirlendi.Emeklilere ek olarak, 6 aylık enflasyon farkına ilaveten refah payı ve seyyanen zam beklentisi de gündemde bulunuyor.Memur ve memur emeklileri, yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 31,5 enflasyon farkı alacaklar. Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Bu nedenle 6 aylık enflasyondan temmuzdaki yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı mahsup edildi.Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'na göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.Bu gelişmeler ışığında, memurlar ve emekliler, önümüzdeki dönemde maaşlarında belirtilen oranlarda artış görecektir.