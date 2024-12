En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 son hesaplama: 4A, 4B, 4C emekli zammı yüzde kaç artacak?

Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI Ocak 2025 zammı milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 2025 emekli maaş zammı, Temmuz-Aralık dönemi 6 aylık enflasyon farkı ile ortaya çıkacak. TÜİK Kasım ayı enflasyon verileriyle de 5 aylık enflasyon farkı netlik kazanacak. Böylece yeni maaşlarda da tablo şekillenecek. TÜİK tarafından 4 Kasım tarihinde ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Verilere göre enflasyon aylık yüzde 2.88 olarak gerçekleşti. Peki, yılbaşında SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 2025 Ocak emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL artacak? İşte emekli maaşı zammı 2025 Ocak hesaplama tablosu..



TÜİK 5 AYLIK SSK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI ENFLASYON FARKI



Kasım ayı rakamları 3 Aralık günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklandı. Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın 11'inci enflasyon verisi ve emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı belli oldu.



Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 2,24 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2.88, Kasım ayı için yüzde 2,24 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 14,53 oldu. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

En düşük emekli maaşı mevcutta 12 bin 500 lira olarak ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam kadar en düşük emekli maaşına da zam yapılırsa Aralık ayı verisi hariç en düşük emekli maaşı 14 bin 316 liraya yükselebilir.



SGK 4A,4B MAAŞ 4 AYLIK ENFLASYON FARKI

Ancak 4 aylık TÜİK verilerine göre enflasyon aylık yüzde 2.88 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2.88 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 12,03 oldu.



Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Diğer ayların enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.



MEMURLAR İÇİN DURUM FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.



Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: