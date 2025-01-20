Emekli Promosyonu 2025: Ziraat Bankası, İşbank, Akbank emekli promosyonu ne kadar? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar! Emekli promosyonunda bankalar arasındaki rekabet devam ediyor. Kamu bankaları ve özel bankalar, mart ayına özel kampanyaları SSK, Bağ-Kur emeklilerin erişimine sundu. Emekli maaşını üç yıl süre ile başka bir bankaya taşımak isteyenler, en yüksek emekli promosyonu veren bankaları araştırmaya başladı. İşte 2025 ocak ayı emekli banka promosyonunda güncel kampanyalar...Mart ayında zamlanması beklenen emekli promosyonlarına, geçtiğimiz yıl kampanyaya katılan emekliler de başvurabilecek.2023 yılının Mart ayında güncellenen kampanyalara başvuran emekliler, yeni dönemde zamlanacak emekli promosyonlarına başvurmaları halinde yalnızca eski ve yeni tutar arasındaki farkı almayacak. Ayrıca, son promosyon sözleşmesinin imzalandığı günden bugüne geçilen zaman da dikkate alınacak ve üç yıllık sözleşme yenilenmesi halinde bu sürenin de ücreti ilave olarak emeklinin hesabına aktarılacak.Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise belli oldu.Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.Maaş Aralığı0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TLEmekli maaşını maaşlarını VakıfBank'a taşıyan ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt eden emeklilerimiz promosyon ödemesinden faydalanabilirler.1 aylık emekli maaşı tutarı;10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TLpeşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.Maaş Tutarı;10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.Maaş tutarı;10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.e-Devlet Kapısı üzerinden veya Cebimdeki Danışman'la görüntülü görüşerek veya ING Telefon Bankacılığı'nı arayarak veya banka şubelerine giderek kolayca maaşınızı taşıyabilir, size özel sunulan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ocak – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emekliler 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilecekler. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler.Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.Garanti Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ocak 2025'tir. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz. Garanti BBVA'da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.Emekli maaşını ING'den alan müşteriler 15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü verilecek.12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları detayına aşağıdaki kampanya şartlarından ulaşabilirsiniz.Kampanya 04.10.2024 ile 31.01.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankadan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.14 Ekim 2024 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka'ya taşıyan müşterilere 15.600 TL'ye varan promosyon ve 4.400 TL' ye varan ödül kazanma fırsatı!Emekli maaşını bankadan alan müşteriler, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanacaktır.Ayrıca müşterileri bankaya referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL, toplamda 3.000 TL ödül verilecektir.Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz.