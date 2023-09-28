Haber Tarihi: 28 Eylül 2023 13:14 - Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 13:14

Ek MTV kalktı mı, kalkacak mı? AYM Ek MTV kararı ne oldu?

Ek MTV kalktı mı, kalkacak mı? AYM Ek MTV kararı ne oldu? Anayasa Mahkemesi, motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini esastan görüşecek. Bir defaya mahsus olmak üzere alınacak olan ek MTV ödemesi için ilk taksit ödemesi geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Ek MTV için AYM başvurusu 28 Eylül'de görüşülecek. Anayasa Mahkemesi'nden iptal kararı gelmesi halinde vatandaşlar ödedikleri vergiyi geri alamayacak. Peki, Ek MTV iptal edilir mi? Anayasa Mahkemesi Ek MTV kararı ne zaman?

Ek MTV kalktı mı, kalkacak mı? AYM Ek MTV kararı ne oldu?
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Ek MTV ilk taksit ödeme süresinin geride kalmasının ardından henüz ödeme gerçekleştirmeyen vatandaşlar iptal edilip, edilmediğini ve iptal olursa ödedikleri parayı geri alıp, alamayacağını araştırıyor.
EK MTV KALKTI MI, KALKACAK MI? AYM EK MTV KARARI NE OLDU?

Haziran ayında Meclis'te kabul edilen torba yasa teklifi ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla, 2023'te bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi iki defa ödenmesine kararlaştırılmıştı.

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, araç sahiplerinin 2023 yılında ödeyecekleri vergi kadar olacak. Bu ilave vergi, 2023'e mahsus olacak ve bir defa alınacak.

CHP, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 6 Eylül'e kadar uzatılan ek MTV'nin ilk taksidinin ödemeleri yapılırken Anayasa Mahkemesi iptal istemini görüştü ve CHP'nin iptal başvurusunu oybirliği ile reddetti.

EK MTV İPTAL OLURSA ÖDEMELER GERİ VERİLECEK Mİ?

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı vermesi halinde ek MTV ödemelerinin ancak 7 Eylül'e kadar dava açılması halinde iade alınabilecek, dava açmayanlara iade yapılmayacak.

DAVA AÇANA İADE HAKKI

Anayasa Mahkemesi'nin 7 Eylül'e kadar iptal yönünde karar verip yürütmeyi durdurması halinde ek MTV tümden yürürlükten kalkacak ve ödeme yapanlar paralarını geri alabilecekler. Ancak sadece dava açanlar yönünden iade hakkı doğacak. Olası bir iptal kararının ardından iktidarın yeni bir kanun çıkarıp herkese iade imkanı vermesi halinde ise iade herkesi kapsayacak.

İPTAL EDİLMEZ İSE İKİNCİ TAKSİT KASIMDA

Öte yandan ek MTV'de şu ana dek ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti.


AYM'nin iptal kararı vermemesi durumunda ikinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

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Ek MTV
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