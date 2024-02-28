Ebru Gündeş evlendi mi? Ebru Gündeş'in sevgilisi Murat Özdemir kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Ebru Gündeş Murat Özdemir ilişkisi gündeme bomba gibi düşmüştü. Çok geçmeden ikili arasındaki aşkın evlilikle taçlanacağı söylentileri magazin haberlerinde yer alıyordu. Ve beklenen haber geldi. Peki, Ebru Gündeş Murat Özdemir ile evlendi mi? Murat Ödemir kimdir?

Gündeş ve Özdemir, 2023 yılının aralık ayında başlayan ilişkilerini bugün Dubai Başkonsolosluğu'nda sade bir tören ile nikâh masasına taşıdı.

Ebru Gündeş evliliğinin ardından ilk kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler.." yazıp düğün tarihini not olarak düştü.

Ebru Gündeş'ten 12 yaş küçük olan 37 yaşındaki Murat Özdemir'in 3 çocuğu var. Dubai merkezli yazılım ve savunma sanayiye hizmet veren bir şirketin sahibi olan Murat Özdemir, Dubai-Türkiye arası mekik dokuyor. Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir eşinden 2022 Temmuz ayında boşandı. Özdemir, resmi ayrılığın ardından Gündeş'e duygularını açtı.

İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini ise 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Gündeş, 2010 yılında İran Azerisi iş insanı Rıza Sarraf'la evlenmiştir. 15 Ekim 2011'de kızı Alara doğmuştur. ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal suçlamasıyla 2016'da tatil için gittiği Miami'de tutuklan Sarraf, serbest bırakıldıktan sonra Türkiye'ye geri dönmedi. Mayıs 2021'de, Sarraf'ın kendisini aldattığı iddiasıyla Bodrum Aile Mahkemesi'nde dava açan Gündeş, 11 yıllık evliliğini sona erdirerek anlaşmalı olarak boşandı.