Haber Tarihi: 28 Şubat 2024 10:31 - Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024 10:31

Ebru Gündeş evlendi mi? Ebru Gündeş'in sevgilisi Murat Özdemir kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Bir süredir çok konuşulan Ebru Gündeş Murat Özdemir evliliği gerçekleşti. Ebru Gündeş ve Murat Özdemir haberlere sessiz kalırken, sessizliği bozan kişi Ebru Gündeş oldu. Gündeş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Murat Özdemir'le Ebru Gündeş aşkı dolu düzgün devam ederken, yeni bir gelişme oldu. Aynı zamanda Ebru Gündeş'in evlilikleri de merak edilmeye başlandı. Peki, Ebru Gündeş kaç kez evlendi? Ebru Gündeş'in sevgilisi Murat Özdemir kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

Ebru Gündeş evlendi mi? Ebru Gündeş'in sevgilisi Murat Özdemir kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
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Ebru Gündeş Murat Özdemir ilişkisi gündeme bomba gibi düşmüştü. Çok geçmeden ikili arasındaki aşkın evlilikle taçlanacağı söylentileri magazin haberlerinde yer alıyordu. Ve beklenen haber geldi. Peki, Ebru Gündeş Murat Özdemir ile evlendi mi? Murat Ödemir kimdir?

EBRU GÜNDEŞ EVLENDİ!

Gündeş ve Özdemir, 2023 yılının aralık ayında başlayan ilişkilerini bugün Dubai Başkonsolosluğu'nda sade bir tören ile nikâh masasına taşıdı.

İLK PAYLAŞIM!

Ebru Gündeş evliliğinin ardından ilk kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler.." yazıp düğün tarihini not olarak düştü.

EBRU GÜNDEŞ'İN EŞİ MURAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Ebru Gündeş'ten 12 yaş küçük olan 37 yaşındaki Murat Özdemir'in 3 çocuğu var. Dubai merkezli yazılım ve savunma sanayiye hizmet veren bir şirketin sahibi olan Murat Özdemir, Dubai-Türkiye arası mekik dokuyor. Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir eşinden 2022 Temmuz ayında boşandı. Özdemir, resmi ayrılığın ardından Gündeş'e duygularını açtı.

EBRU GÜNDEŞ EVLİLİKLERİ

İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini ise 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Gündeş, 2010 yılında İran Azerisi iş insanı Rıza Sarraf'la evlenmiştir. 15 Ekim 2011'de kızı Alara doğmuştur. ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal suçlamasıyla 2016'da tatil için gittiği Miami'de tutuklan Sarraf, serbest bırakıldıktan sonra Türkiye'ye geri dönmedi. Mayıs 2021'de, Sarraf'ın kendisini aldattığı iddiasıyla Bodrum Aile Mahkemesi'nde dava açan Gündeş, 11 yıllık evliliğini sona erdirerek anlaşmalı olarak boşandı.
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