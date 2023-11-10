Haber Tarihi: 10 Kasım 2023 14:16 - Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 14:16

Durmuş Yılmaz istifa etti mi? Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den neden istifa etti?

27'nci dönemde İYİ Parti'den milletvekili seçilen, son seçimde ise listelerde yer almayan eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Peki, Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den neden istifa etti?

Durmuş Yılmaz istifa etti mi? Durmuş Yılmaz İYİ Parti'den neden istifa etti?
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Durmuş Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz paylaşımında, partiden istifa ettiğini gösteren ekran görüntüsüne yer verdi.
Geçmişte Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Yılmaz, İYİ Parti'den 2018 seçimlerinde milletvekili seçilmişti.

Ancak son genel seçimde İYİ Parti, Yılmaz'a milletvekili listesinde yer vermedi.

2018'de Ankara'dan vekil seçilen Yılmaz, Deniz Baykal'ın en yaşlı üye olmasına rağmen sağlık sorunları gerekçesiyle özür beyan etmesi üzerine ikinci en yaşlı üye olarak meclisin geçici başkanı olmuştu.

Milli Görüş geleneğinden gelen Yılmaz MHP'den gelen teklif üzerine, 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde MHP sıralarından seçilerek Meclis'e girmişti.

Yılmaz, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde tekrar MHP Uşak 1. sıra milletvekili adayı olduysa da seçilememişti.

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