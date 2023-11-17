Haber Tarihi: 17 Kasım 2023 16:53 - Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 16:53

Doğalgaz patlaması neden olur? Doğalgaz neden patlar?

Küçükçekmece'deki bir binanın giriş katında yaşanan patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirildi. İstanbul Valiliği, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki, Doğalgaz patlaması neden olur? Doğalgaz neden patlar?

Doğalgaz patlaması neden olur? Doğalgaz neden patlar?
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Doğal gaz patlamaları, günümüzde kullanılan enerji kaynakları arasında bulunan doğal gazın birikmesi ve sonrasında tetiklenen bir kıvılcım ya da alevle birleşmesi sonucu meydana gelir. Bu tür patlamalar, hem can kayıplarına hem de büyük maddi hasarlara yol açabilir. Doğal gaz, enerji kaynağı olarak tercih edildiğinde oldukça faydalı ve verimli olmasına rağmen, sızıntılar ve sıkışmalar sonucunda büyük tehlikelere de neden olabilir.
DOĞALGAZ PATLAMASI NEDEN OLUR?

Kapalı hacimde yüzde 5-15 oranında havayla karışımı durumunda ateş veya kıvılcımla temas ettiğinde doğal gaz patlaması meydana gelir. Doğal gaz sıkışması, genellikle doğal gazın belirli bir alanda birikmesi ve yayılamaması durumunu ifade eder. Bu durum, çeşitli nedenlerle meydana gelebilir ve bazen tehlikeli sonuçlara yol açabilir.

DOĞAL GAZ KOKUSU NEYE BENZER?

Doğal gaz sıkışmasının farkında olmak ve hemen müdahale etmek önemlidir. Doğal gaz kokusuzdur, ancak genellikle koku eklendiği için sızıntılar kolayca fark edilebilir. Eğer doğal gaz kokusu alınıyorsa, bölgeden hemen uzaklaşılmalı ve yetkililere bildirilmelidir. Sızıntının sebebinin bulunup giderilmesi hayati önem taşır. Konutlarda ve iş yerlerinde ısınma amaçlı kullanılan doğal gaz sızıntısı çürümüş sarımsak kokusuna benzetilmektedir.

Doğal gaz sıkışması, patlaması neden olur Doğal gaz sıkışması nedenleri ve belirtileri...DOĞAL GAZ SIKIŞMASININ NEDENLERİ NELER?

Yetersiz Havalandırma: Binaların veya endüstriyel alanların yetersiz havalandırıldığı durumlarda, doğal gaz havalandırma yoluyla dışarı atılamaz ve birikir.

Sızıntılar: Doğal gaz borularındaki sızıntılar veya gaz ekipmanlarındaki arızalar, gazın etrafa yayılmasına neden olabilir. Sızıntılar genellikle eski, hasar görmüş veya uygun olmayan malzemelerden yapılmış borular ve ekipmanlarda daha sık görülür.


Düşük Alanlar: Doğal gaz hafif olduğu için yukarıya doğru yükselir. Ancak engellendiği veya sıkıştığı yerlerde, özellikle bina veya alanın alt kısımlarında birikebilir.

Kapalı Alanlar: Kapalı park yerleri, bodrum katları, garajlar gibi kapalı alanlarda, doğal gaz sıkışabilir. Bu tür alanlarda havalandırmanın yeterli olmaması, gazın birikmesine neden olabilir.

Ekipman Arızaları: Doğal gazın taşındığı veya depolandığı ekipmanlarda meydana gelen arızalar, sızıntılara ve sonrasında gazın sıkışmasına neden olabilir.

Yanlış Kurulum: Gaz cihazlarının veya borularının yanlış kurulması, gaz sızıntılarına yol açabilir.
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Bakım Eksikliği: Gaz boruları ve ekipmanları düzenli olarak kontrol edilmeli ve bakımları yapılmalıdır. Bakımın ihmal edilmesi, sızıntı riskini artırabilir.

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