Haber Tarihi: 01 Eylül 2023 13:27 - Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 13:27

Dersler 45 dakika mı oldu? 2023/2024 MEB ders saatleri

2023-2024 Eğitim - Öğretim yılı için sayılı günler kaldığı belirtildi ve okulların bu yıl 11 Eylül'de açılacğaı biliniyor. Okulların açılmasına kısa süre kala MEB'den flaş bir karar alındı. Peki, dersler 45 dakika mı oldu?

Dersler 45 dakika mı oldu? 2023/2024 MEB ders saatleri
Abone Ol
Okulların açılmasına kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı yeni kararlarını duyurdu. Peki, Dersler 45 dakika mı oldu? 2023 MEB son dakika ders saatleri
Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim ve öğretim yıl içerisinde öğrencilere sunulan seçmeli derslerin tümünde değişikliğe gitti. Ders saatlerinde ise henüz bir değişiklik yapılmadı.

Ders Sayılarında Değişikliğe Gidildi
Haftalık açıklanan ders çizelgesine göre din dersleri 16 saatte çıktı. Birinci sınıflarda 18 saatte kadar Arapça derslerinin verilmesinin önü açıldı.

Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı (6) ders saatlik zaman dilimi "seçmeli ders saatleri" olarak belirlenecek.

Seçmeli dersler 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren tüm sınıf seviyelerinde uygulanacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Dersler
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş ve Galatasaray'dan Berat Özdemir'e ilgi! Türkiye Transferler Beşiktaş ve Galatasaray'dan Berat Özdemir'e ilgi!
Boluspor yeni hocasını açıkladı Spor Toto 1. Lig Boluspor yeni hocasını açıkladı
Antalyaspor'un konuğu Kayserispor Antalyaspor Antalyaspor'un konuğu Kayserispor
Pendikspor sahasında Alanyaspor'la karşılaşacak Pendikspor Pendikspor sahasında Alanyaspor'la karşılaşacak
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu
Başakşehir'in konuğu Konyaspor RAMS Başakşehir Başakşehir'in konuğu Konyaspor
Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı Milli Takım Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
Dersler 45 dakika mı oldu? 2023/2024 MEB ders saatleri Gündem Dersler 45 dakika mı oldu? 2023/2024 MEB ders saatleri
Fredrik Gulbrandsen'den sürpriz transfer Dünya Futbolu Fredrik Gulbrandsen'den sürpriz transfer
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Altay Bayındır, resmen Manchester United'da
2
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gelirleri belli oldu
3
UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve Galatasaray'ın rakipleri
4
Sevilla'dan Victor Nelsson için transfer teklifi!
5
Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu için son 3 gün
6
Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
7
Fenerbahçe'de flaş Batshuayi gelişmesi!

SON HABERLER

yukarı ok