Dersler 45 dakika mı oldu? 2023/2024 MEB ders saatleri

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığı yeni kararlarını duyurdu. Peki, Dersler 45 dakika mı oldu? 2023 MEB son dakika ders saatleriMilli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim ve öğretim yıl içerisinde öğrencilere sunulan seçmeli derslerin tümünde değişikliğe gitti. Ders saatlerinde ise henüz bir değişiklik yapılmadı.Haftalık açıklanan ders çizelgesine göre din dersleri 16 saatte çıktı. Birinci sınıflarda 18 saatte kadar Arapça derslerinin verilmesinin önü açıldı.Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı (6) ders saatlik zaman dilimi "seçmeli ders saatleri" olarak belirlenecek.Seçmeli dersler 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren tüm sınıf seviyelerinde uygulanacak.