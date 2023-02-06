Haber Tarihi: 06 Şubat 2023 18:43 - Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 18:43

DEPREM DUASI! Türkçe-Arapça deprem duası, peygamberimizin deprem, zelzele duası

Deprem duası Türkçe-Arapça okunuşu merak ediliyor. Depremde okunacak dua milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Bu gece Kahramanmaraş'ta 7,4 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Artçı depremlerin de yaşandığı illerde vatandaşlar deprem duası okumak için arama yapmaya başladı. Zelzelede okunacak dua nedir? Deprem duası nedir, nasıl okunur?

DEPREM DUASI! Türkçe-Arapça deprem duası, peygamberimizin deprem, zelzele duası
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Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya illerinde yaşanan ve çevre illerde de hissedilen şiddetli deprem sonrası zelzele duası aranmaya başladı. Dua okumak isteyen vatandaşlar "Zelzelede okunacak dua nedir? Deprem duası nedir, nasıl okunur?" sorularının yanıtını araştırıyor...

DEPREM DUASI 

"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."
İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti:

"Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali."

Depremde kurtulmak için dua

"Allah'ım! Yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım, yüksek yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın gelip beni aldatmasından, senin yolunda savaş esnasında düşmandan kaçarken ölmekten ve zehirli hayvanların sokmasıyla ölmekten sana sığınırım."

Depremde okunacak dua

"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."
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Anlamı: Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru

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