DEPREM DUASI! Türkçe-Arapça deprem duası, peygamberimizin deprem, zelzele duası

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya illerinde yaşanan ve çevre illerde de hissedilen şiddetli deprem sonrası zelzele duası aranmaya başladı. Dua okumak isteyen vatandaşlar "Zelzelede okunacak dua nedir? Deprem duası nedir, nasıl okunur?" sorularının yanıtını araştırıyor..."Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti:"Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali.""Allah'ım! Yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım, yüksek yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın gelip beni aldatmasından, senin yolunda savaş esnasında düşmandan kaçarken ölmekten ve zehirli hayvanların sokmasıyla ölmekten sana sığınırım.""Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."Anlamı: Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru