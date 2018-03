Çukur dizisi SON BÖLÜM izle, Çukur'da nefes kesen bölüm, neler yaşandı?

Çukur dizisi yeni sezon son bölümü izlemek ve Çukur dizisi yeni bölümde neler olduğunu öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. İşte Çukur dizisinin son bölümü izleme yolları, yeni bölüm fragmanı ve tüm bilgilerle sizlerleyiz...Yamaç, hayatının en zorlu sınavını verecektir. Bir yanda babası İdris, diğer yanda sevdiği kadın Sena büyük tehlike altındadır. Yamaç'ın bu olaya karşı tepkisi başta Serdar olmak üzere herkesi şaşırtacaktır. Sena'yı kaçıran Selim, iyice köşeye sıkışacaktır. Serdar'ın adamları tarafından tombalacıda tutulan Vartolu ve Celasun, Celasun'un tehlikeli planıyla oradan kaçmaya çalışır.Nefeslerin tutulacağı bu anda Celasun'un planı hiç tahmin etmedikleri birinin zarar görmesine sebep olur. Bu sırada Yamaç'ın dişli olduğunu gören Serdar ise adamlarına Çukur'a saldırmalarını söyler. Hedefte İdris'in evi de vardır. Serdar'ın pes etmeyeceğini anlayan Yamaç, harekete geçer.İdris ve Sena'nın kaçırıldığı haberini alan Sultan'ın şoke olduğu, Yamaç'ın yaşadığı yıkımın etkisinin derinden hissedildiği anlarda Selim köşeye sıkışıyor. Heyecan dolu tanıtımda Yamaç'ın "Sende bir koku var, tam çıkaramıyorum!" sözleri Selim'i tedirgin ediyor.Celasun'un yanına gelen ve korkuyla dizlerinin üstüne çöken Karaca'nın acı çektiği anlarda Celasun, Karaca'nın karnındaki yarasını görünce büyük bir şok yaşıyor. Karaca'nın, oraya neden geldiğini soran Celasun'a "Sana bir şey olacak diye çok korktum!"cevabı dikkat çekiyor.Yamaç, hayatının en zorlu anlarını yaşayacak. Mahalleye gelmesiyle birlikte taş üzerinde taş bırakmayan Serdar, İdris Koçovalı'yı rehin tutarak herkese meydan okurken, Sena'nın da Serdar'la yaptığı gizli anlaşma sonucu Selim tarafından kaçırılmış olması Yamaç'ın öfkesini Serdar'ın üzerinde toplayacak. Yamaç ile Serdar'ın karşı karşıya geleceği anda Sena'nın da orada bulunması tehlikeyi artıracak.Çukur dizisinin 4 Aralık, yani dün itibariyle yayınlanan 7.bölümünde Yamaç ve Vartolu arasında hüküm sürme mücadelesi giderek kızışıyor. Yamaç, Vartolu'ya ''Burası benim mahallem'' şeklinde rest çekerek göz dağı veriyor. Yamaç ve Vartolu arasında geçen bu diyalog izleyiciler tarafından nefesler tutularak izlendi.Bununla birlikte İdris Koçovalı'nın yeniden mahalleye dönmesi Vartolu'nun bu durumdan son derece rahatsız olmasına neden oldu ancak Vartolu bunun sonrasında harekete geçerek mahalleyi karıştırmanın planları içerisine girdi.Berber Muhittin sayesinde Yamaç, sürpriz şekilde Vartolu'nun zayıf noktasını buldu. Koçovalılardaki ve mahallede kopan fırtınanın tam ortasında Selim yeni hamlesini yapmaya hazırlanırken, Vartolu ise en büyük kozunu oynayarak ekran başındakileri şoke etti.Çukur'un bu akşam ekrana gelen üçüncü bölümünde silahlı saldırıdan kaçan Yamaç, Sena'yı tehlikelerden korumak için zorla babaevine getirdi. Yamaç, Vartolu ile tarafsız bir hakemin eşliğinde konuşarak meseleyi çözmek istedi. Burak Sergen'in canlandırdığı Baykal karakterinin şahitliğinde yüzleşen Yamaç ile Vartolu arasındaki karşılaşmada sular duruldu gibi gözükse de her an her şey olabileceğinin sinyalleri verildi. Kahraman Koçovalı'nın cenazesinde Çukur mahallesinin sakinleriyle birlikte ekran başındakiler de gözyaşlarına boğuldu. Olayları öğrenen ve Yamaç'ın yanında kalmayı seçen Sena'nın, Sultan Koçovalı ile karşılaşmasında ise nefesler tutuldu. Evindeki yeni misafire alışmaya niyetli olmayan Sultan'ın resti karşısında Sena altta kalmadı. Aliço'dan ağabeyi Kahraman'ın vurulduğu günü dinleyen Yamaç Selim'e, Vartolu'ya haber uçuran kişiyi bulmak istediğini söyledi. Bu sırada İdris gözlerini açarken, tehlike çanlarının kendisi için çaldığını anlayan Selim'in tedirginliği gözlerden kaçmadı.Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı 'Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Mustafa Üstündağ, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Bu oyunculara Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk, Doğancan Sarıkaya ve Berk Pamir eşlik ediyor.Gündüzleri kimyager olarak çalışan, geceleri ise müzisyenlik yapan Yamaç'ın (Aras Bulut İynemli) hayatı, kendisi gibi deli dolu Sena (Dilan Çiçek Deniz) ile tanışmasıyla tamamen değişecek. Kendilerini aşka kaptıran Yamaç ve Sena'nın Paris'teki romantizm dolu sahneleri ilk bölüme damgasını vuracak. Çukur'da yaşanan beklenmedik şoke edici bir olay ise hik,yenin başlangıcı olacak ve Yamaç ile Sena'yı bu mahallenin fırtınalı sokaklarına savuracak.Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Sinan Öztürk'ün üstlendiği Çukur'un ilk bölümüyle ekran başındakiler, mahallenin sakinlerinden birine dönüşecek. Etkileyici hik,yesi, çarpıcı aksiyon sahneleri, dev oyuncu kadrosu ve yıla damgasını vuracak sürprizleriyle şimdiden fenomen olmaya aday Çukur, bu akşamdan itibaren her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!Çukur'un 1. Bölümünde; İdris Koçovalı'nın kendi elleriyle kurduğu Çukur, İstanbul'un kalbi, hatta ta kendisidir! Bu mahallede, yaşayanları tehdit edecek tehlikelere yer yoktur. Gündüzleri kimyager olarak çalışan, geceleri ise müzisyen kimliğiyle sahnenin tozunu attıran Yamaç, yıllar önce bir sebepten ötürü bu mahalleden kaçmıştır. Aşağıda bulunan linkten Çukur dizisi 1. bölümünü yayınlandığı anda izleyebilirsiniz.Genç adamın hayatı, tıpkı kendisi gibi deli dolu bir karaktere sahip olan Sena ile yollarının kesişmesiyle tamamen değişir. İkili tutkulu bir aşkın içine sürüklenirken, Çukur ise Vartolu'nun gelişiyle yakında patlayacak bir fırtınanın eşiğine gelir. Bu fırtına, Yamaç'ı da Çukur'a ve uzun zaman önce terk ettiği geçmişine sürükleyecektir. Zaten eninde sonunda herkes bir gün Çukur'a geri dönecektir.Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yeşim adında ablası ve Orcun adında abisi vardır. Abisi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısıdır. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Sevtap'dır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktayken oyunculuk yapmaya başladığından okulunu dondurdu.Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir. 2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile LGBT temalı "Tamam mıyız ?" adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir.2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. Maral: En Güzel Hikayem adlı dizide Hazal Kaya ile birlikte başrolü paylaşmıştır. İçerde dizisinde de Mert karakterine hayat vermişti.Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'da doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Babası Orhan Deniz, annesi Hale Temizyürek'dir. Ege Üniversitesi'nde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Oyuncu 15 yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldıktan sonra 17 yaşındayken Liselerarası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü almıştır.Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. Olmuştur. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir.İlk rolü 2015'de "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisindeki 'Ebru' karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte rol aldı.2015 yılında yayınlanan, dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, "Güneşin Kızları" dizisinde, 'Elif' karakterini canlandırdı.Dilan Çiçek Deniz şimdilerde ise "Bodrum Masalı" adlı dizide oynamıştır.Erkan Kolçak Köstendil, 16 Ocak 1983 tarihinde Bursa'da doğmuştur. İlkokulu ve ortaokulu Bursa'da okudu. Bursa Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonraİstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okudu ve bitirdi.Tiyatroya Tuncay ÖzinelTiyatrosu'nda başladı. Çeşitli tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol aldı.TRT1 de gösterilen "Sakarya Fırat" dizisindeki Er Mahmut Karakum karakteriyle herkesin beğenisini kazandı.Orta metraj film olan "Torbacının Esrarı" adlı filmin senaryosunu yazdığı gibi çekimlerini de kendisi Amsterdam ve İstanbul'da tamamladı.Yazdığı, yönettiği ve oynadığı "Karşı Cinsle Tanışma Sanatı" adlı tiyatro oyunu Isparta "sanal cafe"de sahnelenmiştir.2014 yılında "Ulan İstanbul" dizisinde Karlos karakterini canlandırmaktadır. Erkan Kolçak Köstendil, 2014 yılında, başrollerinde Uğur Polat, Şebnem Bozoklu,Sevtap Özaltun, Kaan Yıldırım'ın oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide oynamıştır.Genç oyuncu Öner Erkan 4 ocak 1980 tarihinde İzmirde doğmuştur. 15li yaşlardayken aldığı ilk eğitim olan tiyatro eğitimini almıştır. Ardından ise 9 eylül üniversitesi tiyatro bölümünü 2002 yılında bitirmiştir. Oyunculuk üzerine Bahçeşehir üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır. Genç oyuncu Öner Erkan'ın ilk oyunculuk deneyimi Trt'de sunduğu bir çocuk programı olmuştur. 2002-2004 yıllarında İstanbul şehir tiyatrosunda dansçı olarak çalışmıştır.2004 senesinde oyunculuk maksadıyla Oyun Atölyesine girmiştir. Ardından ise Bornova Bornova isimli filmindeki başarılı oyunculuğuyla Altın Portakal en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. Başarılı ve genç oyuncu Avrupa yakasında Fatoşun genç sevgilisini ardından İki aile dizisinde ise Ferit karakterini canlandırmıştır. Oynadığı filmler ise Organize işler,yedi kocalı hürmüz,son osmanlı yandım ali,kağıt,hırsız var gibi filmlerdir. Yalan dünya dizisinde canlandırdığı Bora karakteri ile de büyük kitlelerce tanınmıştır.Rıza Kocaoğlu, 19 Mart 1979 tarihinde İzmir Tepecik'de doğmuştur. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan başbakan lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepe'lidir. Oyuncu olan Gözde adında kız kardeşi var. Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda, BKM'de, Dot'ta çalıştı.Çağan Irmak'ın 2001 yılında yönettiği "Bana Şans Dile" adlı dizi film ile sinemaya başladı. Birçok dizi ve filmde rol almıştır. Kuzey Güney dizisindeki performansı çok beğenilmiştir. En son İçerde dizisinde rol almıştır.