Çorlu'daki tren kazasında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Tekirdağ tren kazasında son durumu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş, "İlk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi yaralandı." dedi. Peki kaza neden gerçekleşti? İşte detaylar...

ÇORLU'DAKİ TREN KAZASI NEDEN OLDU?

Kaza ile ilgili Başbakanlık'tan da açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir. Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum.Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı.Gelişmeler an be an takip edilmektedir."Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarındaki tren kazasında ilk belirlemelere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin de yaralandığını bildirdi.Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralıların İstanbul ve Tekirdağ'daki hastanelere sevkinin havadan ve karadan sürdüğünü belirtti.Olay yerinde 100'e yakın ambulansın görev yaptığını aktaran Gümüş, "İlk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili çalışmalarımız sürüyor." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza hakkında bilgi aldı.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı telefonla aradı.Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası dolayısıyla mesaj yayımladığı bildirildi.Mesajında, bu akşam meydana gelen tren kazasının, milletçe herkesi derinden üzdüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:"Kazanın hemen ardından devletimiz, ilgili tüm birimlerini ve tüm imkanlarını seferber etmiştir. Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmaktadır. Elim kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."