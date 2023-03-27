CHP Milletvekili aday adayları 2023 | CHP aday listesi

CHP Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. CHP'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. CHP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, CHP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan CHP aday adayları listesiCHP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023
Abdullah Sedat Doğan
Adem Yıldırım
Ahmet Korkmaz
Ahmet Sarı
Ahmet Metin Sevtekin
Ali HazarAyhan Barut
Barış Kurtaran
Berfu Salıcı Yakıt
Burhanettin Bulut
Bülent Maraklı
Bülent Öğrü
Cemal İzol
Ceyhun Baskın
Cezmi Doğaner
Çiğdem Anteplioğlu Çin
Ebru Yılmaz
Elife Müftüoğlu
Eran Türküner
Erdoğan Çolak
Erinç Ali Menteş
Erkan Karakaya
Hadiye Tekinsoy
Halil Can Çayır
Hasan Aslan
Hüseyin Keser
Hüseyin Yıldırım
Işık Ayata Bildacı
İbrahim Demir
İsmail Kütük
Kemal Derin
Kemal Koyuncu
Kenan Doğan
Kübra Özbiçer Büyükikiz
Lütfiye Esen
Uslu Tombuloğlu
Mahsum Özer
Mehmet Pekcan Işık
Mualla Özalp
Murat Öztanrıöver
Mustafa Bilgilioğlu
Mustafa Özel
Mustafa Fidan Vursavuş
Mustafa Kemal Özkan
Mustafa Metin Yalçın
Mustafa Yalçın Özen
Müzeyyen Şevkin
Necati Derya
Nesrin Göçhan
Nevin Biçer
Oğuz Şahin
Onur Akpınar
Orhan Ekici
Orhan Sümer
Orhan Toklu
Orhan Turay Karaçay
Osman Ciritci
Osman Berke Duvan
Oya Tekin
Özgür Ulaş Ilgın
Rıza Mete
Saim İnce
Selahittin Karabulut
Sercan Karabulut
Sercan Polat
Seyfettin Can
Sibel Özdemir
Soner Anafarta
Süleyman Kavak
Turgut Yastı
Volkan Tarık Çay
Yasemin Yılmaz
Yılmaz Yakar
Yusuf Türkoğlu
Yüksel Karaaslan
Zeynep Canan Billor
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