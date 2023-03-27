CHP Milletvekili aday adayları 2023 | CHP aday listesi

1-002.png

1-001.png

1-003.png

1-004.png

adsiz.png

adsiz-001.png

adsiz-002.png

adsiz-003.png

adsiz-004.png

adsiz-005.png

adsiz-006.png

adsiz-007.png

adsiz-008.png

adsiz-009.png

adsiz-010.png

adsiz-011.png

adsiz-012.png

adsiz-013.png

adsiz-014.png

adsiz-015.png

adsiz-016.png

adsiz-017.png

adsiz-018.png

adsiz-019.png

adsiz-020.png

adsiz-021.png

adsiz-022.png

adsiz-023.png

adsiz-024.png

adsiz-025.png

adsiz-026.png

adsiz-027.png

adsiz-028.png

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

CHP Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. CHP'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. CHP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, CHP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan CHP aday adayları listesiAbdullah Sedat DoğanAdem YıldırımAhmet KorkmazAhmet SarıAhmet Metin SevtekinAli HazarAyhan BarutBarış KurtaranBerfu Salıcı YakıtBurhanettin BulutBülent MaraklıBülent ÖğrüCemal İzolCeyhun BaskınCezmi DoğanerÇiğdem Anteplioğlu ÇinEbru YılmazElife MüftüoğluEran TürkünerErdoğan ÇolakErinç Ali MenteşErkan KarakayaHadiye TekinsoyHalil Can ÇayırHasan AslanHüseyin KeserHüseyin YıldırımIşık Ayata Bildacıİbrahim Demirİsmail KütükKemal DerinKemal KoyuncuKenan DoğanKübra Özbiçer BüyükikizLütfiye EsenUslu TombuloğluMahsum ÖzerMehmet Pekcan IşıkMualla ÖzalpMurat ÖztanrıöverMustafa BilgilioğluMustafa ÖzelMustafa Fidan VursavuşMustafa Kemal ÖzkanMustafa Metin YalçınMustafa Yalçın ÖzenMüzeyyen ŞevkinNecati DeryaNesrin GöçhanNevin BiçerOğuz ŞahinOnur AkpınarOrhan EkiciOrhan SümerOrhan TokluOrhan Turay KaraçayOsman CiritciOsman Berke DuvanOya TekinÖzgür Ulaş IlgınRıza MeteSaim İnceSelahittin KarabulutSercan KarabulutSercan PolatSeyfettin CanSibel ÖzdemirSoner AnafartaSüleyman KavakTurgut YastıVolkan Tarık ÇayYasemin YılmazYılmaz YakarYusuf TürkoğluYüksel KaraaslanZeynep Canan Billor