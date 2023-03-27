Haber Tarihi: 27 Mart 2023 12:27 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023 12:27

CHP Milletvekili aday adayları 2023 | CHP aday listesi

CHP Milletvekili aday adayları 14 Mayıs 2023 seçimleri için belirleniyor. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği aday adaylığında da sona gelindi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, CHP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan CHP aday adayları listesi

CHP Milletvekili aday adayları 2023 | CHP aday listesi
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CHP Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. CHP'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. CHP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, CHP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan CHP aday adayları listesi

CHP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023
 Abdullah Sedat Doğan
Adem Yıldırım

Ahmet Korkmaz

Ahmet Sarı

Ahmet Metin Sevtekin

Ali HazarAyhan Barut

Barış Kurtaran

Berfu Salıcı Yakıt


Burhanettin Bulut

Bülent Maraklı

Bülent Öğrü

Cemal İzol

Ceyhun Baskın

Cezmi Doğaner

Çiğdem Anteplioğlu Çin

Ebru Yılmaz

Elife Müftüoğlu

Eran Türküner

Erdoğan Çolak

Erinç Ali Menteş

Erkan Karakaya

Hadiye Tekinsoy

Halil Can Çayır

Hasan Aslan

Hüseyin Keser

Hüseyin Yıldırım

Işık Ayata Bildacı

İbrahim Demir

İsmail Kütük

Kemal Derin

Kemal Koyuncu

Kenan Doğan

Kübra Özbiçer Büyükikiz

Lütfiye Esen

Uslu Tombuloğlu

Mahsum Özer

Mehmet Pekcan Işık

Mualla Özalp

Murat Öztanrıöver

Mustafa Bilgilioğlu

Mustafa Özel

Mustafa Fidan Vursavuş

Mustafa Kemal Özkan

Mustafa Metin Yalçın

Mustafa Yalçın Özen

Müzeyyen Şevkin

Necati Derya

Nesrin Göçhan

Nevin Biçer

Oğuz Şahin

Onur Akpınar

Orhan Ekici

Orhan Sümer

Orhan Toklu

Orhan Turay Karaçay

Osman Ciritci

Osman Berke Duvan

Oya Tekin

Özgür Ulaş Ilgın

Rıza Mete

Saim İnce

Selahittin Karabulut

Sercan Karabulut

Sercan Polat

Seyfettin Can

Sibel Özdemir

Soner Anafarta

Süleyman Kavak

Turgut Yastı

Volkan Tarık Çay

Yasemin Yılmaz

Yılmaz Yakar

Yusuf Türkoğlu

Yüksel Karaaslan

Zeynep Canan Billor


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