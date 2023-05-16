Haber Tarihi: 16 Mayıs 2023 19:52 - Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 19:52

Canlı maç izle bein Sports 1, İstanbulspor Galatasaray maçı izle skor

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Canlı maç izle bein Sports 1, İstanbulspor Galatasaray maçı izle skor
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beIN Sports İstanbulspor Galatasaray linki! Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

CANLI İSTANBULSPOR GALATASARAY



Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 31 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 73 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor.

İstanbulspor ise ligde oynadığı 31 maçın 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 16'sında mağlup oldu. 35 puanı bulunan sarı-siyahlı takım, averajla 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA






İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?

İstanbulspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇINI CANLI DİNLE

İSTANBULSPOR GALATASARAY BEIN SPORTS HABER İZLE




46. randevu

Galatasaray ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 45 müsabakada Galatasaray 30, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 102 golüne, İstanbulspor 41 golle yanıt verebildi.

İstanbulspor'un ev sahibi olduğu maçlar

Galatasaray'ın, Süper Lig'de deplasman maçlarında da rakiplerine üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor'a konuk olarak çıktığı maçların 13'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 4'ünü yitirdi.

Bu maçlarda 44 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 20 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, İstanbulspor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 1962-1963 sezonunda ev sahibi olduğu maçta 6-0'lık sonuçla aldı.

İstanbulspor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 1970-1971 sezonunda evinde oynadığı maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 2000-2001 sezonunda oynandı. İstanbulspor'un sahasında oynanan maçı, Galatasaray 5-3 kazandı. Toplam 8 gol, rekabetteki 44 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

İstanbulspor Galatasaray maçı hakemleri

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği mücadelenin VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Karşılaşma, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

11'ler

İstanbulspor
Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Onur, Muhammer, Rroca, Ethemi, Eze

Galatasaray
Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi


Eksikler

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Sacha Boey, maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Milot Rashica karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


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