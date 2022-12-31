Haber Tarihi: 31 Aralık 2022 15:29 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 15:32

Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında, estetik oldu mu

Büşra Pekin, O Ses Türkiye 2023 Özel Yılbaşı programına renk katacak. Peki, Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı? İşte, Büşra Pekin hayatı

Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında, estetik oldu mu
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O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri başarılı oyuncu Büşra Pekin oldu. Enerjisiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Büşra Pekin'in hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.
BÜŞRA PEKİN KİMDİR?


Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 yılında dünyaya geldi. Büşra Pekin aslen İzmirlidir. İlk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla adını duyuran Pekin, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur.

2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaktadır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

Büşra Pekin, 30 Haziran 1982'de Suudi Arabistan'da dünyaya gelmiştir fakat ünlü oyuncu aslen İzmirlidir. Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla televizyon izleyicinin dikkatini çeken Pekin son olarak usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatının konu alındığı Dilberay filminde oynamıştır.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


BÜŞRA PEKİN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Büşra Pekin dizileri:

En Son Babalar Duyar /Esma
Hayat Bilgisi / Öğrenci
Bir Demet Tiyatro / Songül
Fırtına / Melahat
Çok Güzel Hareketler Bunlar / Büşra
Geniş Aile / Behice
Muhteşem Yüzyıl / Şirin Hatun
Aşağı Yukarı Yemişlililer / Menekşe
Annem Uyurken / Defne
İşler Güçler / Ecevit Tersyatan
Kardeş Payı
Kim O! /Hatice

Büşra Pekin filmleri:


Kutsal Damacana / Selen
Neşeli Hayat/ Ayla Şenyurt
Çok Filim Hareketler Bunlar / Hatice
Gişe Memuru / Nevra
Mutlu Aile Defteri / İsmet Taşyumruk
İtirazım Var / Nebahat Kuzu
Hadi İnşallah / Pucca
Mucize / Gülten (Güle)
Nadide Hayat
Benim Adım Feridun / Hayal
Kolonya Cumhuriyeti / Mualla
Tatlım Tatlım / Tatlım
Fırıncının Karısı / Ferdane
Bayi Toplantısı / Övgü
DilberAy / Dilber Ay

 

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