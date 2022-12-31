Büşra Pekin kimdir, kaç yaşında, estetik oldu mu

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri başarılı oyuncu Büşra Pekin oldu. Enerjisiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Büşra Pekin'in hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.Büşra Pekin, 30 Haziran 1982 yılında dünyaya geldi. Büşra Pekin aslen İzmirlidir. İlk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla adını duyuran Pekin, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümünden mezundur.2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır ve hâlen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaktadır. En sevilen tiplemelerinden biri de "Havuçlu Anne"dir. 2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.Büşra Pekin, 30 Haziran 1982'de Suudi Arabistan'da dünyaya gelmiştir fakat ünlü oyuncu aslen İzmirlidir. Çok Güzel Hareketler Bunlar televizon programıyla televizyon izleyicinin dikkatini çeken Pekin son olarak usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatının konu alındığı Dilberay filminde oynamıştır.En Son Babalar Duyar /EsmaHayat Bilgisi / ÖğrenciBir Demet Tiyatro / SongülFırtına / MelahatÇok Güzel Hareketler Bunlar / BüşraGeniş Aile / BehiceMuhteşem Yüzyıl / Şirin HatunAşağı Yukarı Yemişlililer / MenekşeAnnem Uyurken / Defneİşler Güçler / Ecevit TersyatanKardeş PayıKim O! /HaticeKutsal Damacana / SelenNeşeli Hayat/ Ayla ŞenyurtÇok Filim Hareketler Bunlar / HaticeGişe Memuru / NevraMutlu Aile Defteri / İsmet Taşyumrukİtirazım Var / Nebahat KuzuHadi İnşallah / PuccaMucize / Gülten (Güle)Nadide HayatBenim Adım Feridun / HayalKolonya Cumhuriyeti / MuallaTatlım Tatlım / TatlımFırıncının Karısı / FerdaneBayi Toplantısı / ÖvgüDilberAy / Dilber Ay