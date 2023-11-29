Braga Union Berlin Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Braga Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Braga Union Berlin ile karşı karşıya geliyor. Arthur Jorge yönetimindeki Braga, sahasında Nenad Bjelica'nın ekibi Union Berlin ile karşı karşıya gelecek. Peki, Braga - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Braga - Union Berlin maçı canlı izleme detayları
BRAGA – UNİON BERLİN MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ BRAGA - UNİON BERLİN MAÇI SAAT KAÇTA?
Municipal de Braga Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak. BRAGA - UNİON BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.
Braga, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda Real Madrid'e 3-0 mağlup olmuştu.
Union Berlin ise Napoli deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı. GÜNÜN MAÇLARI A GRUBU
20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)
23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen) B GRUBU
20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)
23:00 Arsenal - Lens (Exxen) C GRUBU
23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)
23:00 Braga - Union Berlin (Exxen) D GRUBU
23:00 Benfica - Inter (Exxen)
23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)
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