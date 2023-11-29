Haber Tarihi: 29 Kasım 2023 15:59 - Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 15:59

Braga Union Berlin Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Braga Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Braga - Union Berlin maçı canlı izle şifresiz izle | Braga - Union Berlin maçını kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Braga, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union Berlin ile karşılaşacak. Şifresiz olarak canlı izlenebilecek olan Braga - Union Berlin maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Braga - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Braga Union Berlin maçı canlı izleme detayları

Braga Union Berlin Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Braga Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Braga Union Berlin ile karşı karşıya geliyor. Arthur Jorge yönetimindeki Braga, sahasında Nenad Bjelica'nın ekibi Union Berlin ile karşı karşıya gelecek. Peki, Braga - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Braga - Union Berlin maçı canlı izleme detayları
BRAGA – UNİON BERLİN MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ

BRAGA - UNİON BERLİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Municipal de Braga Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

BRAGA - UNİON BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Braga, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda Real Madrid'e 3-0 mağlup olmuştu.

Union Berlin ise Napoli deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

GÜNÜN MAÇLARI

A GRUBU


20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)

23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen)

B GRUBU

20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


23:00 Arsenal - Lens (Exxen)

C GRUBU

23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)

23:00 Braga - Union Berlin (Exxen)

D GRUBU

23:00 Benfica - Inter (Exxen)

23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)

 
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