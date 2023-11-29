Braga Union Berlin Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Braga Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Braga Union Berlin ile karşı karşıya geliyor. Arthur Jorge yönetimindeki Braga, sahasında Nenad Bjelica'nın ekibi Union Berlin ile karşı karşıya gelecek. Peki, Braga - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Braga - Union Berlin maçı canlı izleme detaylarıMunicipal de Braga Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.Braga, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta deplasmanda Real Madrid'e 3-0 mağlup olmuştu.Union Berlin ise Napoli deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.20:45 Galatasaray - Manchester United (Exxen)23:00 Bayern Münih - Kopenhag - (Exxen)20:45 Sevilla - PSV Eindhoven (Exxen)23:00 Arsenal - Lens (Exxen)23:00 Real Madrid - Napoli (TV8,5)23:00 Braga - Union Berlin (Exxen)23:00 Benfica - Inter (Exxen)23:00 R.Sociedad - Salzburg (Exxen)