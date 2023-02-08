Borsa neden düşüyor? 8 Şubat son dakika borsa neden düştü?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İyi gelen bilançolara rağmen bankacılık endeksinin başı çektiği düşüş hareketi borsada tüm endekslere yayıldı. Geçen yıl dolar bazında yüzde 100 yükselen borsa yeni yıla kötü başladı ve düşmeye devam ediyor. Dün bankacılık endeksi yüzde 7, 100 endeks yüzde 5 ve 30 endeks ise yüzde 5 değer yitirdi. Peki, borsa neden düştü, düşüyor?Güne yüzde 0,5 düşüşle başlayan BIST 100 endeksinde günlük düşüş yüzde 5'e ulaştı. Yüzde 5'lik düşüşün ardından 10:12 itibariyle borsada ilk devre kesici çalıştı. Borsa İstanbul'da devre kesiciye kadar işlem hacmi 2,8 milyar TL oldu.İşlemlerin yeniden açılmasının ardından satışlar yüzde 7'ye ulaştı ve 10:42 itibariyle ikinci devre kesici uygulandı. BIST 100 endeksi 4 bin 200 puanın altını gördü. İkinci devre kesiciye kadar işlem hacmi 3,6 milyar TL oldu.Türk Telekom'un hisse geri alımı ve Turkcell'in hisse geri alım fon tutarını artırması da BIST 100 endeksinin düşüş ivmesini tersine çeviremedi.Borsa İstanbul 100 endeksi 2 Ocak tarihindeki tepe seviyesinden yüzde 20 düşüş kaydederek Salı günü itibarıyla ayı piyasasına girmişti.Endeks salı günkü işlemlerde yüzde 5 ve yüzde 7 oranında düşüşlerle iki kez devre kesici çalışmasının ardından günü yüzde 8,6 kayıpla tamamlamıştı.Mart 2021'den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydeden BIST 100, dünya genelinde de yıl başından bu yana en olumsuz performansa sahip öncü endeks konumunda.Depremin hemen ardından Sermaye Piyasası Kurulu borsada açığa satış işlemlerini yasaklamış, borsada yatırımcılara satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanması kararı almıştı. Depo şartının yürürlükte olduğu pazartesi günü kayıpları yüzde 1,35 ile sınırlı kalan endeks, salı günü uygulamanın yürürlükten kalkmasıyla bu sert geri çekilmeyi yaşamıştı.Bazı borsa uzmanları borsanın deprem nedeniyle kapatılması görüşündeyken, bazıları işlemlere devam edilmesinin doğru bir karar olduğunu savunuyor.Sermaye Piyasası Kurulu, serbest piyasa içerisindeki kurumların kurallarını belirler. Fon kullanımına ihtiyaç duyan şirketlerin, en avantajlı şekillerde yararlanmasını sağlar. Yatırım yapmak isteyen kişilerin, tasarruflarını korur. Halkın yatırımlarının yanlış yerlere gitmemesi için tecrübeli danışmanların yetişmesini sağlar. SPK ve SPL lisansları ile serbest piyasanın güvenilirliğini artırır. Görevi piyasaların tamamen etkin ve dürüst şekilde çalışmasını sağlar. SPK, güvenli piyasa ortamını oluştururken tüm hamlelerini kanunlara uygun şekilde gerçekleştirir.17 Ağustos 1999'da salı günü sabaha karşı yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından o günkü adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 26 Ağustos Perşembe gününe kadar kapatılmıştı. Yani toplamda 7 iş gününde borsada işlem yapılmamıştı.İMKB 100 endeksi 16 Ağustos 1999'da günü 5.807 puandan tamamlamıştı. 26 Ağustos'ta işlemlerin açılmasıyla 1 günde yüzde 10.38 değer kaybetti ve 5.204 puana geriledi. 27 Ağustos Cuma günü ise gelen tepki alımlarıyla endeks yüzde 1.4 yükseldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle pazartesi günü işlem yapılmazken 31 Ağustos'ta İMKB 100 yeni bir satış dalgasıyla yüzde 4.91 geriledi. Endeks 2 Eylül'de yüzde 1.79, 3 Eylül'de yüzde 2.47, 6 Eylül'de ise yüzde 8.68 yükseldi.4 işlem gününde üst üste yükseliş kaydeden İMKB 100 böylece 6 Eylül 1999 itibarıyla 16 Ağustos'taki seviyesinin üzerine tırmanarak 5.824 puana çıktı. 26 Ağustos'taki sert düşüşün ardından kayıplarını 6 işlem gününde telafi etmiş oldu.İMKB 100 yılın geri kalanını genel olarak yükselişle geçirirken 1999 yılını yüzde 485.4'lük yükselişle 15.209 puandan tamamladı. Dolar bazındaki getirisi de yüzde 242 oldu. Böylece İMKB o sene dolar bazında dünyanın en çok yükselen borsası oldu.MKK verilerine göre Ocak 2023 itibarıyla depremin etkilediği 10 ilde 381 bin 383 borsa yatırımcısı bulunuyor. Bu toplam yatırımcı sayısının yaklaşık yüzde 9.6'sına tekabül ediyor. Bu illerde en fazla yatırımcı sayısı 111 bin 602 ile Adana'da bulunuyor. Adana'yı 60 bin 919 ile Hatay ve 49 bin 317 yatırımcıyla Gaziantep takip ediyor.