Borsa ne zaman açılır? 8 Şubat Borsa ne zaman, hangi gün açılır?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Borsada iki kez devre kesicinin uygulanması sonrasında işlemler durduruldu.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 4.482,11 puana indi. Kayıplarını artıran endekste düşüş yüzde 5'i bulunca saat 10.12'de devre kesici uygulandı.İşlemlerin 10.42'de başlaması sonrasında düşüş bu kez yüzde 7'yi aşıp endeks 4 bin 186 puana gerileyince devre kesici ikinci kez devreye girdi.Daha sonra yapılan açıklamayla işlemlerin durdurulduğu belirtildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dün düşük işlem hacminin gerçekleştiği Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 8,62 değer kaybıyla 4.505,34 puandan tamamlamıştı.Borsa İstanbul'da açığa satış yasağının devam ettiğini aktaran analistler, Türk Telekom ve Turkcell başta olmak üzere bazı şirketlerin pay geri alımları duyurduğunu kaydetti.Borsa İstanbul'un ne zaman açılacağı henüz belli değil.Yatırımcıların nitelikli piyasa araçlarıyla alım-satım yapmasını sağlayan Borsa İstanbul (BIST), hafta içi her gün belirli saatler aralığında faaliyetlerini sürdürür. Bu sermaye piyasası kurumunda işlem yapmak isteyen yatırımcılar için borsanın saat kaçta açıldığı ve kapandığı da oldukça önem arz eder. BIST çalışma saatlerini açılış, kapanış ve sürekli seans olmak üzere üç ayrı zaman dilimine ayırmak mümkündür. Borsada emir saatlerini de içeren açılış seansı, 09.40'ta başlar. Bu seansı takip eden aşamalar ise şöyledir:09.40 – 09.55: Açılış Seansında Tek Fiyatla Emir Toplama09.55 – 10.00: Fiyat Belirleme ve İşlem10.00 – 13.00: Sürekli İşlem13.00 – 13.55: Tek Fiyat Seansı (Gün Ortası)13.55 – 14.00: Eşleştirme/Fiyat Belirleme14.00 – 18.00: Sürekli İşlemBorsa, 10.00 ila 18.00 saatleri arasında sürekli işlem yöntemiyle seansa devam eder. Kapanış ziliyle birlikte bu seans sona erdiğinde 18.01'e kadar tek fiyatIı marj yayınlanır.Ardından 18.05'e kadar yeni emirler toplanır ve daha önce iletilmiş olanlar isteğe bağlı olarak değiştirilir ya da iptal edilir. 18.08 ila 18.10 arasında da kapanış fiyatından son işlemler gerçekleştirilir. Farklı ülkelerde de bahsi geçen borsa seans saatlerine rastlamak mümkündür.